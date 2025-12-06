La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo

Netflix mantiene su apuesta por producciones capaces de generar impacto desde el primer momento y captar la atención del público. Y su nuevo lanzamiento vuelve a demostrarlo. Esta vez, la plataforma incorporó Los abandonados, un título que rápidamente empezó a destacarse y a despertar expectativas por la combinación de varios elementos atractivos.

Se trata de una historia ambientada en el lejano Oeste que gira en torno a la búsqueda de fortuna, la supervivencia y los desafíos propios de un territorio donde cada decisión puede cambiarlo todo, un relato que llega dispuesto a conquistar a quienes disfrutan de este tipo de universos.

Protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, la serie ya está disponible en la plataforma y ofrece una temporada compuesta por siete episodios que pueden maratonearse sin pausa.

La serie está protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson (Foto: Netflix)

Además de las reconocidas figuras antes mencionadas, la ficción reúne a un elenco repleto de rostros reconocibles. Entre ellos aparecen Nick Robinson, Michiel Huisman, Ryan Hurst, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Aisling Franciosi y Lucas Till, conformando un equipo que potencia aún más el atractivo de la serie.

De qué trata Los abandonados

Esta serie se adentra en los años de la expansión norteamericana durante la conquista del Oeste y pone el foco en dos familias que, pese a sus diferencias, deben unirse para enfrentarse a una amenaza común vinculada a un poder ambicioso y corrupto que busca apropiarse de todo lo que las rodea.

La ficción combina drama y conflictos familiares (Foto: Netflix)

La trama se sitúa en Oregón, en 1850, un territorio donde conviven familias muy distintas entre sí, todas dedicadas al trabajo del campo y al mantenimiento de una vida tranquila. Esa estabilidad se rompe de forma abrupta cuando aparece la posibilidad de que sus tierras sean expropiadas, poniendo en riesgo su modo de vida y su futuro. Ante este panorama, los habitantes se ven obligados a organizarse, tomar posición y buscar justicia frente a quienes intentan despojarlos.

En medio de este conflicto aparecen Constance (Gillian Anderson) y Fiona (Lena Headey), las líderes de las dos familias más influyentes de la zona. Ambas encabezan una especie de clan formado para resistir las presiones externas. Asimismo, la serie muestra cómo esta alianza forzada se convierte en la única manera de proteger su identidad, su tierra y aquello que consideran propio.

El regreso del western: el género que vuelve a conquistar al público

La nueva serie de Netflix vuelve a poner al western en el centro de la conversación (Foto: Netflix)

El western atraviesa un nuevo auge, y las pantallas lo confirman con la llegada constante de producciones que recuperan la esencia del género. Cabe destacar que ficciones como Yellowstone, también disponible en Netflix, impulsaron una mirada renovada sobre el Oeste, logrando una respuesta contundente del público y demostrando que el interés por estas historias sigue vigente. A partir de ese fenómeno, el universo narrativo del lejano Oeste volvió a posicionarse como uno de los favoritos dentro del streaming.

Desde propuestas intensas hasta algunas más entretenidas, quedó claro que el género continúa evolucionando sin perder su esencia. En ese escenario, Los abandonados se suma a esta ola con una propuesta que combina actualidad y espíritu clásico, ideal para maratonear este fin de semana.