Javier Milei se consagró presidente de la Argentina en las Elecciones 2023 de este domingo 19 de noviembre, con el 55,69% de los votos, frente al 44,30% que sacó Sergio Massa. El líder de La Libertad Avanza protagonizó un gran festejo en el búnker de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el de Unión por la Patria asumió la derrota pasadas las 20 horas. Moria Casán, pareja de “Pato” Galmarini, padre de Malena, quien blanqueó su apoyo a Massa durante la campaña electoral, compartió un video en las redes sociales e incluyó un peculiar mensaje: “¿Saben dónde?”.

Antes de las elecciones generales, Moria Casán manifestó abiertamente su apoyo a Sergio Massa durante la campaña electoral en varias ocasiones. De hecho, el líder de Unión por la Patria reveló el consejo que la actriz le repitió en los malos momentos. “Cuando me critican, Moria me manda audios y me dice: ‘Envaselinate. No le des bola a los ataques’”, contó el ministro de Economía en la mesaza de Mirtha Legrand.

ARCHIVO-. Moria Casán mostró abiertamente su apoyo a Sergio Massa

Este domingo, luego de conocerse los resultados del balotaje 2023, en el que Javier Milei superó por 11 puntos a Sergio Massa, Casán compartió un irónico video sobre qué hizo tras el discurso del líder de Unión por la Patria en el que reconoció la derrota. “Hola, gente, ¿cómo va?”, expresó la exmodelo.

Y siguió, con una sonrisa dedicada a sus más de dos millones de seguidores en Instagram: “Nos vinimos del búnker después de escuchar al gran Sergio Massa... Entonces, nos vinimos a tomar unos traguitos”. Y concluyó: “¿Saben dónde y sin pasar por Ezeiza? Ámsterdam”. La exvedette se refirió a un reconocido bar ubicado en la provincia de Buenos Aires que contó con el mismo nombre que la capital del país europeo.

“Quiero decirles que, obviamente, los resultados no son los que esperábamos”, expresó Sergio Massa en el discurso que ofreció a sus votantes. Y agregó: “Sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo”.

La reacción de Lali Espósito cuando Javier Milei ganó las Elecciones 2023

Tras el resultado de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebraron el 13 de agosto y que dieron el triunfo a Javier Milei, Lali Espósito protagonizó un contundente descargo en las redes sociales. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió la cantante de “Disciplina” en su perfil de X (exTwitter).

En la cuenta de X de Lali Espósito se puede ver que le dio "me gusta" a un mensaje que hablaba acerca de lo que fu el triunfo de Javier Milei en el balotaje X @Lalioficial

Posteriormente, su mensaje fue foco de las críticas y la artista reconocida a nivel internacional respondió a los comentarios: “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, apuntó.

Este domingo, Javier Milei ganó el balotaje que lo enfrentó con Sergio Massa, con 11 puntos de diferencia, y algunas celebridades manifestaron su descontento ante los resultados electorales. Lali Espósito volvió a dejar clara su postura, aunque en esta ocasión fue a través de un like en una publicación.

Lali Espósito reaccionó ante la consagración de Milei como presidente Instagram @lali

“A cuidarse mucho, amiguitos. Y a cuidar de los que más lo necesiten y los que más sean vulnerados. Siempre juntos”, escribió el usuario de X @_soygalan. La actriz de Casi Ángeles le dio me gusta al tuit, en señal de llamado a sus seguidores para poder unirse y sobrellevar la elección que consagraron las urnas este domingo 19 de noviembre.