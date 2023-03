La China Suárez se refirió a los rumores de separación con Rusherking y fue contundente

escuchar

El acercamiento entre ellos causó sorpresa e incluso varios dudaron de cuánto podían durar juntos, sin embargo ellos demostraron una y otra vez que las cosas iban en serio. La relación entre María Eugenia “La China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking se confirmó en mayo de 2022 y durante todo ese tiempo se mostraron muy enamorados, incluso compartieron eventos con los hijos de ella y se apoyaron en sus respectivos trabajos. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a hacerse eco los rumores de separación. Ahora, la actriz se pronunció al respecto y fue contundente con su descargo.

Rusher y La China protagonizaron uno de los romances más polémicos de los últimos tiempos. Él venía de una larga relación con María Becerra y ella llevaba tiempo separada de Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio. A pesar de los dichos y las especulaciones, ellos apostaron por su amor, se dedicaron posteos románticos en las redes y él hasta le dedicó su tema “Perfecta”. Incluso, en las últimas semanas y en el marco de su nueva faceta de cantante, Eugenia lanzó “Hipmotizados” junto a su novio, donde simularon un casamiento para el videoclip.

La China Suárez y Rusherking, hicieron pública su relación en mayo de 2022 Instagram @sangrejaponesa

Si bien todo parecía marchar sobre ruedas, sorpresivamente en los últimos días circuló que las cosas entre ellos no estarían del todo bien. “Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese La China Suárez y nunca se usó”, sostuvo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece), tras especificar que tuvieron “una pelea tremenda”.

En cuanto a lo que habría sucedido durante el show que dio Rusher el 24 de marzo, indicaron que “hubo gritos” y ella “lo terminó dejando plantado” delante de miles de personas. Incluso, en la misma línea destacaron que él no la acompañó al cumpleaños de Mery Del Cerro, lo que encendió aún más la hipótesis de una ruptura.

La China Suárez y Rusherking simularon una boda para el videoclip de "Hipnotizados", su colaboración musical

Si embargo, ahora la historia cambió de rumbo porque la modelo habló sobre la supuesta separación de su pareja y fue contundente. El miércoles en Mitre Live -el ciclo que se emite de lunes a viernes a las 17 a través de las redes sociales de la radio- estuvo como invitada Pochi, de la cuenta de Instagram @gossipeame, quien compartió con Juan Etchegoyen la charla que tuvo con ella.

La palabra de la China Suárez en medio de los rumores de separación de Rusherking (IG @radiomitre)

Allí, reveló que le consultó sobre el tema a La China -a quien destacó por responderle siempre con “muy buena onda”- y que ella “le dejó muy claro” cómo están las cosas: “Me dijo que nada que ver”. “El textual fue: ‘Ay, qué densos, me separan una vez al mes’. Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o que estás aburrido. Eso, literal, me puso, que la aburría que la separaran todos los meses de Rusherking por diferentes situaciones”.

Asimismo, la influencer remarcó que Suárez estuvo en el Movistar Arena durante el show del cantante. “Cuando le consulté esto puso una historia de la canción como diciendo ‘acá no ha pasado nada’”, remarcó y analizó: “Por ahí pueden tener una discusión y alguien dice ‘se van a separar’ pero ella me niega rotundamente que estén en crisis o separados”.

LA NACION