Jey Mammon, en Madrid: aseguran que una reconocida actriz lo hospedaría en su casa

Desde que trascendieron las fuertes acusaciones contra Juan Martín Rago, conocido popularmente como Jey Mammon, el mundo del espectáculo se dividió entre una mayoría que le dio la espalda y se puso del lado de Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció y una minoría que, de una manera u otra, le dio su apoyo. En las últimas horas, el músico se fue del país y aterrizó en España. Según aseguraron, una importante actriz argentina que vive allí le habría abierto las puertas de su casa para que pasara su estadía en medio del escándalo.

El miércoles por la noche, horas después del extenso descargo de Benvenuto en las redes, Jey Mammon recorrió los pasillos de Ezeiza hacia la zona de despegue. Allí lo esperaba un móvil de LAM (América), y si bien se mostró poco receptivo y sin intenciones de hablar, aseguró que necesitaba “relajar la cabeza y descansar un poco”. Sin embargo, ni su presencia en el avión paso inadvertida. Aunque intentó no llamar la atención, igualmente trascendieron imágenes suyas.

Jey Mammon viajó a Madrid tras ser denunciado por presuntamente abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad (Foto: Captura / América)

A pesar de sus intenciones de tomar distancia, el escándalo no desaparece por más que volara a otro continente. Cuando llegó al Aeropuerto de Madrid, lo esperaba la prensa. “Vine acá a descansar un poco. Ustedes son periodistas y les dije que no voy a hablar más, espero que lo entiendan. Su trabajo es hermoso, pero hasta acá terminó”, precisó ofuscado. En cuanto a su viaje, detalló: “Se dijo como si huyera del país. Me vine a relajar. Si me dejan, me relajo; si no me dejan, va a ser difícil. Qué pesadilla”.

Si bien el actor llegó a España solo, según trascendió en las últimas horas, no pasaría sus días en España en un hotel. Más allá de que algunos de sus grandes amigos del medio, como Yanina Latorre, Ángel De Brito y Marcelo Polino, entre otros, lo repudiaron tras las acusaciones, hubo otros que le extendieron la mano, como Grecia Colmenares y Sandra Mihanovich, que le expresaron su apoyo en las redes.

Ahora, según trascendió, una reconocida actriz argentina y amiga cercana que reside en Europa le habría abierto las puertas de su casa para pasar el difícil momento.

Aseguran que Cecilia Roth recibió en su casa de Jey Mammon

El jueves en A la tarde (América) Luis Ventura compartió una información sobre la estadía del presentador en el viejo Continente. Según precisó, estaría en la casa de Cecilia Roth, una “amiga incondicional” de Jey. “Ella está en España y de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los decibeles”, manifestó el panelista.

En el pasado, Cecilia Roth fue entrevistada por Jey Mammon en Los Mammones

“Sé que son amigos, se los ha vinculado”, sumó en referencia a la amistad entre el músico y la actriz. Asimismo, remarcó que Mammon tuvo allegados “prestigiosos, con mucha jerarquía y también con mucho poder, gente que uno a lo mejor yendo para atrás cuando hace memoria, los olvida por la cercanía que tuvieron con él, pero que en el día de hoy está rindiendo su cobijo en un momento que no es fácil para su vida”.

