Después de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual simple a Felipe Pettinato, realizada por la hermanastra de su novia, Sofía Colasante, fue ella misma la que salió a defender a su pareja. La madre de su hija se expresó a través de sus redes sociales y citó a Michael Jackson, ídolo de ambos.

En dos historias de Instagram, Colasante escribió parte de la letra de "Tabloid Junkie", canción de quien fuera el Rey del Pop que critica a los tabloides y programas de chimentos. Jackson, por su parte, fue denunciado por abuso sexual a menores en reiteradas ocasiones.

"Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don't make it factual. Though everybody wants to read all about it", dice el tramo citado por la novia de Pettinato. Su traducción es: "Solo porque lo leés en una revista, o lo ves en una pantalla de TV, no significa que sea verdadero. Pero todos quieren leer sobre ello".

La denuncia a Felipe Pettinato fue hecha por la hermanastra de su novia, por un hecho que habría tenido lugar en el año 2018, cuando la joven tenía 15 años.