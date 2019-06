Michael Jackson: Diez años después, ¿el legado ya no es el mismo?

This Is It, el show que marcaría el regreso del cantante a los escenarios y que quedó trunco por el desenlace fatal Fuente: Archivo

"El caso Michael Jackson es el Brexit de la música pop. La gente estará cada vez más dividida. Cuanto más tiempo pase, más alienadas y divididas estarán las posturas". A cuatro meses del estreno de Leaving Neverland, el documental en el que dos hombres acusaron al músico de haber abusado de ellos cuando eran niños, Paul Blanchard, fundador de la consultora británica Right Angles, acertó con su metáfora acerca del espíritu general, aquí y allá, que sobrevuela el legado musical de Jackson, a diez años de su muerte.

El análisis literario y mediático se cruza por estos días con el callejero, mientras la industria ha decidido tomarse una licencia para ver cómo evoluciona la sociedad con "el caso Michael" antes de responderse algunas preguntas.

¿De aquí en más no se podrá disfrutar de "Billie Jean" sin sentir culpa o sin que algún vecino inescrupuloso lo acuse a uno en la panadería del barrio? ¿Se borrará de la historia la relevancia para la cultura pop de un videoclip como "Thriller"? ¿Dentro de veinte años alguien seguirá recordando a Michael Jackson como el Rey del Pop? ¿Y su rol protagónico en el ascenso al mainstream de la música negra?

Ni bien HBO difundió el documental dirigido por el inglés Dan Reed, las consecuencias en la industria se movieron con velocidad, pero sin coporativismo: radios de países como Nueva Zelanda, Suiza, Australia y Canadá dejaron de pasar su música, los responsables de la serie animada Los Simpson retiraron de circulación el capítulo en el que Jackson había puesto su voz y una ONG con sede en los Estados Unidos, Care2, solicitó públicamente que el Cirque du Soleil baje de la cartelera de Las Vegas el espectáculo Michael Jackson One.

Algunas consultoras, incluso, corrieron a medir los daños. Según Nielsen Music, "las apariciones de Jackson en la radio cayeron de 2000 por día a 1500", en el mes posterior al estreno de Leaving Neverland, mientras que la venta de sus discos, en los Estados Unidos, cayó un 40 % en el mismo período.

Sin embargo, el impacto pareció más fuerte en los medios que en sus seguidores. Para Nielsen, en los servicios de streaming como Spotify y Apple Music, su música continuó consumiéndose de la misma manera (en un rango que va entre 16 y 17 millones de escuchas por semana) y según Billboard, esa cifra se incrementó en un 6%.

Entre el sólido pero siempre subjetivo valor artístico y el volumen de negocio contante y sonante a su alrededor (según el último informe de Forbes, Jackson es el artista muerto con mayores ganancias de la última década, que solamente el año pasado se incrementaron en 825 millones de dólares), se juega el legado de este artista que escribió varios capítulos del manual de la estrella pop desde fines de los años 70 hasta su muerte, a los 50 años, en 2009.

La marca de una generación

Mientras los fans del mundo se congregan para recordarlo en Los Ángeles, la globalización de un fenómeno cultural como lo fue Michael Jackson alcanza a cada rincón del planeta, de Tokio a Lisboa y de Londres a Buenos Aires.

Vivimos con Michael Jackson y ahora descubrimos que es un monstruo e interactuamos con otra realidad Emmanuel Horvilleur

Para Emmanuel Horvilleur , fan confeso de Michael desde muy pequeño, el documental fue un golpe duro. "Fui un chico que creció con su música y, en algún punto, tuvo mucho que ver en que yo elija también esta profesión. Michael Jackson es el símbolo de una época en donde las cosas se hacían de una determinada manera. Hablando estrictamente de lo musical, desde los Jackson 5 fue un fuera de serie y eso es innegable. Su sociedad con Quincy Jones y cómo cambió el pop de los año 80 y lo llevaron a un tipo como él a ser la estrella más grande del planeta, son cosas que no van a cambiar", sostiene, midiendo sus palabras.

"Para un músico de mi generación, fue algo muy heavy. Escuchar o no su música pasará por la intimidad de cada uno. Creo que es una realidad, al menos desde los medios, que su música se escucha mucho menos en las radios. Pero por otro lado, cuando uno ve una película en la que suena un tema de él o lo que sea, no puede negar la marca que ha dejado en la gente. Vivimos con Michael Jackson y ahora descubrimos que es un monstruo e interactuamos con otra realidad. El tipo ya murió y no se lo puede condenar porque no está en este planeta. Su música y lo que marcó para la historia de la música pop, seguirá siempre ahí", agregó el cantante.

Sergio Cortés, el imitador catalán de Michael Jackson que dos meses atrás pasó por Buenos Aires con su espectáculo The Michael Jackson Experience, asegura que él no ve que el documental haya impactado en el legado del artista. "Hay lugares, donde el documental ha tenido repercusión, en los que la gente se siente indignada, pero creo que la mayoría está pensando y recapacitando sobre ese impacto. En lo personal sufro por ello y noto que hay sitios en los que hay más repercusión que en otros. En Europa no noto nada de esto. En España, Italia y Francia, donde hago más shows, no me preguntan nada sobre el documental. No le han hecho caso y por lo general han pasado de él", concluye.

Tanto desde las oficinas de Sony Music (quien el año pasado desembolsó 250 millones de dólares para asegurarse los derechos de distribución de su música por siete años) como desde las del Cirque du Soleil (lejos de cancelar el show con residencia en Las Vegas, la compañía continúa con éxito su espectáculo, con dos funciones por día a sala llena), parecen haber unificado la postura de mantenerse al margen de la polémica y ocasionar el menor ruido posible al respecto: ni declaraciones oficiales ni reediciones de su obra. Al menos por este año.

DJ que se cuestionan si pasar o no su música en las fiestas de quince y los casamientos, por miedo a la desaprobación del público ocasional; radios que bajaron sus temas de las listas de la programación, y fans increpados por su círculo más íntimo por escuchar sus canciones en reuniones familiares. El veredicto sobre el legado de Michael Jackson tendrá varias sesiones más de aquí en adelante antes de rubricarlo como definitivo, pero ya nada será como antes tras el impacto generado por el documental Leaving Neverland.