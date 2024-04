Tras el robo, Mercedes Ninci reveló que su hija por fin logró “cumplir su sueño”

Escuchar

Este jueves, Mercedes Ninci compartió en su cuenta de Instagram un video en el que dio a conocer una buena noticia tras el dramático robo que vivió junto a sus hijos a principios de marzo. Cabe destacar que durante el hecho violento al que calificó como “un infierno”, se llevaron diferentes pertenencias de valor, entre ellos, los ahorros de su hija, quien los había juntado para viajar a estudiar a Alemania. En tanto, esto último fue motivo de su reciente posteo, en el que le agradeció a todas las personas que ayudaron para que Malena pueda concretar su sueño.

El día del robo, la periodista se encontraba en su domicilio junto a sus cuatro hijos, Malena, Florencia, Lucas y Carolina, y su sobrino Marcos, quien vive con ellos. Según reveló a diversos medios, ya habían intentado ingresar a su hogar sin éxito, por lo que había realizado una denuncia; sin embargo, el 12 de marzo, mientras todos dormían, un grupo de ladrones logró con éxito el ingreso, ataron a todo el grupo familiar y se llevaron todo lo que consideraban de importancia económica.

En aquel entonces, en diálogo con LA NACION detalló: “Nos llevaron todos a mi cuarto, nos pusieron a tres en mi cama y a tres en el piso. No nos veíamos entre nosotros, estaba oscuro. Los delincuentes estaban armados. No sé si pasaron dos horas, parecía una vida. Querían oro y plata. Primero nos pidieron los celulares. Me revolvieron toda la casa”.

Y agregó: “Mi hija llora porque no va a poder ir a Alemania, se iba en un mes, pero nos robaron la plata que necesitaba”.

Mercedes Ninci celebró que su hija ya está en Alemania y podrá estudiar cine tras el robo (Fuente: Captura de video/Ciudad Magazine)

Esto último es lo que llamó la atención de muchos y por eso, varias personas accedieron a ayudar a la hija de la periodista para que logre cumplir su meta de estudiar en el extranjero.

En sintonía con ello, anunció: “Hola queridos amigos, seguidores de Instagram, oyentes de Radio Mitre. A mis amigos de Córdoba, a mis amigos de Buenos Aires, a todos los colegas y a todos las radios y los canales que me ayudaron tanto después del robo… Quiero darles una buena noticia, mi hija Malena ya está en Alemania. Pudo ir a la universidad que era su sueño, estar en la universidad de cine”.

“Gracias a la ayuda de todos los que difundieron esto. Ustedes saben que después del robo nos dejaron en la lona. Pero bueno, gracias a todo esto, a los que ayudaron, algunos con mucho y otros con poquito… Gracias por eso, Malena pudo llegar hace poquito a Alemania. Gracias por tanta generosidad y por tanto cariño”, añadió la periodista.

En tanto, junto a ese clip, describió en específico cómo consiguió el dinero su hija: “Gracias a la colecta que ella hizo por Cafecito pudo concretar su sueño. ¡Muchas gracias a todos los colegas que nos ayudaron a difundir y a todos los que colaboraron con tanto cariño! Los quiero”.

De inmediato su publicación cosechó miles de ‘Me Gusta’ y decenas de comentarios en los que algunos de sus 145 mil seguidores plasmaron sus felicitaciones: “Merecido para tu hija y vos que sos una trabajadora”; “Te lo merecés Mercedes, porque siempre brindás alegría y agradecimiento”; “Eso es resultado de ser buena gente” y “Argentina está llena de gente honesta y maravillosa”.