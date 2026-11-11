Tras la grave internación, Daniel Osvaldo reapareció con un anuncio sorpresivo: “Celebramos nuestra historia”

A tres semanas de haber recibido el alta luego de un mes internado por un derrame pleural en el pulmón derecho, Daniel Osvaldo usó las redes sociales para hacer un importante anuncio. A través de un video confirmó su regreso a los escenarios con su grupo Dani Stone & Barrio Viejo e invitó a sus fanáticos a celebrar los 10 años de la banda.

“Hola amigos, acá Dany Stone para avisarles que vamos a volver con Barrio Viejo este viernes 4 de diciembre”, expresó el exfutbolista en un video publicado en la cuenta del grupo, en el que se lo pudo ver vestido con una remera de The Rolling Stones junto a una bandera negra con la firma de Diego Armando Maradona, su máximo ídolo. Estuvo acompañado por su compañera de grupo, la cantante Eli Maric.

Tras su internación, Daniel Osvaldo anunció su regreso a los escenarios (Foto: Instagram @danistoneybarrioviejo)

Dani Stone & Barrio Viejo se presentará el viernes 4 de diciembre a las 21 en el Club Zadar en Avenida Bartolomé Mitre 6675, en Wilde, para cerrar el año. Las entradas están a la venta a través del sitio web Rebel Pass y tienen un valor de $20.000 más el costo de servicio. “2016–2026. Celebramos nuestra historia. Una noche para compartir canciones y volver a encontrarnos. ¡Los esperamos en Wilde!“, expresaron.

Dani Stone & Barrio Viejo se presenta el 4 de diciembre en Zadar (Foto: Instagram @danielosvaldobv)

A fines de septiembre, el exfutbolista fue internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, por un derrame pleural en el pulmón derecho que luego se confirmó que fue por una infección dental. Continuó la internación en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande (Esteban Echeverría) y posteriormente contó que lo sucedido fue por un problema de caries no tratado que le produjo una infección bucal que le comprometió el pulmón derecho. Si bien su ingreso al hospital se retrasó porque los dolores musculares que sentía le impedían salir de su casa, una vez que los médicos lo trataron y le extrajeron la pieza dental dañada, la mejoría fue casi inmediata.

A fines de octubre y tras un mes internado, Osvaldo recibió el alta (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

Según contó, su resistencia física, producto de sus años como deportista profesional, le salvó la vida: “Me remarcaron el peso de mi condición física anterior; la actividad física que realicé durante mi vida ayudó a mi organismo”. El 22 de octubre, tras casi un mes internado, publicó una foto suya musicalizada con la canción “I’m going home” (me voy a casa) de Ten Years After para anunciar que le dieron el alta.

Jimena Barón habló de la salud de Daniel Osvaldo

Días atrás fue Jimena Barón, su expareja y madre de su hijo Morrison Osvaldo (12), quien habló de su estado de salud. “Ya está en la casa”, dijo la cantante el miércoles 28 de octubre durante la entrega de los Premios Ídolo en la Usina del Arte cuando le preguntaron por el estado del exfutbolista. “Está bien, está en la casa, por suerte, mucho mejor”, agregó en diálogo con la prensa, incluida la cámara de Desayuno Americano (América TV). Si bien siguieron insistiéndole con el tema, ella dejó en claro que no iba a ahondar en detalles, especialmente porque “Momo” estaba a su lado. “Estoy acá con mi hijo. Hasta acá estamos con el tema, ¿sí?”, sentenció.