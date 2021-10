Gabriel Schultz le pidió disculpas en vivo a Miguel Mateos por haberlo insultado

Miguel Mateos fue el invitado de este jueves en Los Mammones (América), donde se vio sorprendido por Gabriel Schultz: el humorista, que trabaja como panelista en el programa, le pidió disculpas por haberlo insultado en el pasado.

Todo comenzó cuando el músico relató su experiencia siendo telonero de Queen en su visita a la Argentina en el año 1981. “Los shows eran tres Vélez. En aquel momento, el productor hizo una especie de concurso y yo mande un casete con mi hermano. En ese entonces no había una gran referencia, porque el primer gran concierto de rock and roll en Argentina fue el de Queen”, recordó Mateos.

“Nosotros todavía no habíamos editado ningún disco. Habíamos tocado en un café concert para 16 personas. Acá creo que habían 40 mil o 50 mil personas. Fue increíble. Pero el público tuvo su sorpresa”, aseguró el líder del grupo ZAS. “Lo más importante de todo fue que al tercer show nos pudimos sacar el pánico escénico y realmente pudimos zafar. Por eso yo tomo el 81 como el inicio de la banda. Este 2021 estoy cumpliendo 40 años como músico”, confesó.

Ante esta anécdota, Schultz se sinceró y relató una situación vivida en el aquel show. “Miguel, hace 40 años, el 28 de febrero de 1981, que fue cuando tocó Queen en Argentina y vos debutaste... Yo soy fanático de Queen, lo que te puteé. No te tiré nada porque yo estaba en la popular y no iba a llegar. Te quiero pedir disculpas porque te puteé mucho, no sé por qué. Nosotros habíamos ido a ver a Queen y no teníamos ni idea de lo que era una banda soporte”.

Sorprendido por la revelación del actor, Mateos declaró: “Mirá qué honestidad brutal. Qué increíble, pero el público en general, sin contar los fanáticos como él”. Antes de finalizar la frase, fue interrumpido por el comediante: “Fui a los tres shows y te puteé en los tres. Te pido disculpas en serio, lo digo de buena onda, tengo todos tus discos y de vinilo, te banco”.