Silvina Luna murió el jueves 31 de agosto a los 43 años, luego de permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una severa complicación en su estado de salud. El fallecimiento de la actriz conmocionó al mundo del espectáculo y muchos la recordaron con emotivos homenajes a través de las redes sociales. En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Constanza Romero compartió la reflexión que le dejó la intérprete de Las Estrellas.

Constanza Romero y Silvina Luna coincidieron en una de las últimas apariciones de la modelo rosarina ante las cámaras, en diálogo con Ángel de Brito en una entrevista de LAM (América TV). El conductor le preguntó a la actriz qué le aconsejaría a personas como la exconcursante de GH, que están a punto de comenzar una carrera.

Silvina Luna y Constanza Romero coincidieron en una entrevista de la actriz en LAM

“Vi Gran Hermano y soy muy fanática. Me encantó”, acotó Luna. Y respondió a la pregunta de De Brito: “Que sigas tu sueño. No sé qué querés hacer, pero que no te vayas por las ramas. Si querés hacer algo, preparate para eso. Yo di muchas vueltas. Igual, estuvo bueno y divertido, porque estos 20 años trabajé un poco de todo, pero está bueno que tengas ese foco, ya que sos chica y podés empezar una carrera ahora”, aconsejó.

Silvina Luna falleció a los 43 años

Por su parte, la exparticipante correntina le consultó: “Vi un video tuyo en el que hablabas de las críticas que recibiste sobre tu físico. Las redes son muy crueles. A mí me dicen gorda y yo no me considero una chica gorda. Gracias a Dios, a mí no me afecta tanto, pero sí hay chicas a las que esos comentarios les afectarían mucho más y, por querer pertenecer a la sociedad, quizás recurren a retoques estéticos o dejan de comer. ¿Qué les aconsejarías?”.

La modelo rosarina no se lo pensó dos veces y expresó: “Que realmente se vean bellas, más allá de lo interior. Que se sientan suficiente para encarar cualquier cosa”.

“Aprendan a no opinar de los cuerpos ajenos”

Constanza Romero denunció que recibió críticas a través de las redes sociales por parte de usuarios que hacían referencia a su aspecto físico y que incluso la señalaron por presuntamente realizarse operaciones estéticas en el rostro. Ante esta situación, la exparticipante de la casa más famosa del país arremetió con una contundente reflexión tras la muerte de Silvina Luna.

La exparticipante de Gran Hermano reflexionó sobre las críticas a los cuerpos ajenos

“Ella siempre daba mensajes así, de que no se dejen guiar por los comentarios de la gente. Incluso cuando estaba realmente enferma, la gente la seguía criticando. ¿Pueden entender que esa gente va a criar a sus hijos y van a crecer con esa mentalidad de que criticar del cuerpo de la otra persona está bien y que por ser flaco o tener culo sos lindo?”, descargó. Y siguió: “Gracias a Dios, en mi familia eso no es así. Espero que esto sirva para tomar conciencia, aunque sea un poquito”.

En tanto, compartió en su canal de difusión la respuesta que le dio a un usuario que la señaló por un presunto retoque estético. “No me hice nada. De hecho, el ácido hialurónico que tenía cuando salí de la casa ya se absorbió por completo. Así que mi nariz es completamente natural”, contó. Y sentenció: “¿Sabés una cosa? Yo la amo así. Acaba de fallecer una chica que, por ‘encajar’ en la sociedad, se inyectó cosas y, hoy en día, ya no está en este mundo”.

Romero cerró con una reflexión: “Fue por este mismo tipo de comentarios horribles. Así que pensá dos veces antes de hacerlo. Aprendan a no opinar de los cuerpos ajenos”.