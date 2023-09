escuchar

Tras de 79 días de internación en el Hospital Italiano, se dio a conocer este jueves la noticia de la muerte de Silvina Luna, quien desarrolló una insuficiencia renal desde hace una década tras una cirugía estética que le realizó el doctor de Aníbal Lotocki en el 2010. Un día después de la lamentable noticia que conmocionó el mundo del espectáculo, Ximena Capristo, una de sus mejores amigas, dio una entrevista en LAM (América) y contó cómo fue la última vez que la vio.

La modelo y actriz desarrolló una insuficiencia renal hace una década luego de un procedimiento estético que le realizó el doctor Aníbal Lotocki en el 2010 para aumentarse los glúteos. Sin embargo, este año, su cuadro se agravó y pasó 79 días internada en el Hospital Italiano hasta que falleció.

Ximena Capristo habló sobre la partida de su amiga Silvina Luna

Una de las personalidades que la acompañó en este proceso fue Ximena Capristo y su esposo Gustavo Conti, quienes formaron una gran amistad a lo largo de los años luego de su participación en la primera edición de Gran Hermano (2001). El vínculo trascendió el reality y en los últimos días de Silvina Luna, la pareja se mostró angustiada en diferentes declaraciones por su delicado estado de salud.

Tras el fallecimiento de Silvina Luna, Ximena Capristo dialogó con LAM (América) para dar un testimonio en este triste momento. “La verdad que no lo puedo creer. Triste, llevándola, creo que no quería dejar de decir en esta oportunidad de que siempre va a estar entre nosotros. La queremos recordar con una sonrisa, la vitalidad que tenía, las ganas de vivir y luchó hasta último minuto para seguir viviendo y seguir amándonos a todos”, señaló.

Ximena Capristo recordó la última vez que la vio a Silvina Luna

La ex Gran Hermano relató qué fue lo que los unió a ella y a Gustavo con Silvina Luna. “Nos unieron un montón de cosas. La experiencia de haber compartido en la casa, la fama, el ir y venir, el disfrutar, el estar en cada momento tanto buenos como malos, también estuvimos separados porque a ella le gustaba viajar mucho. Ella fue un alma muy independiente y una mujer muy libre, creo que lo disfrutó mucho. El estar juntos, el compartir las cosas simples de la vida”, explicó.

Ximena Capristo se refirió a cómo vive estos primeros momentos ante la partida de su amiga. “Es re difícil. A mí me han llamado de un montón de lados para poder hablar y no tengo ganas. Estoy muy triste, imagino cómo debe estar Ezequiel (el hermano), le mandamos mensaje abrazándolo desde nuestro lugar, esperando que se termine todo para poder despedirla y pueda descansar en paz”.

La actriz siempre tuvo fe en que esta internación se trataba de una más, de las tantas que tuvo Silvina Luna en la última década. En un momento de la entrevista, contó cómo fue su despedida: “La última vez la vi internada en el hospital, nos abrazamos mucho, nos besamos, le dijimos que la amábamos y... no lo puedo creer”, indicó antes de quebrarse en vivo.

Luego continuó: “Nos llamó (a Ximena y Gustavo) porque ella había estado entubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante. Entonces la fuimos a ver al hospital y esa fue la última vez que la vi. Perdón, pero me cuesta un montón. Todavía no lo puedo creer”. Ante lo difícil que le resultaba dar declaraciones, la entrevistada le pidió disculpas a Ángel de Brito y las panelistas, y cortó el llamado.