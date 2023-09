escuchar

El lunes por la noche, la decimoquinta edición del Bailando se lanzó en la pantalla de América TV. Con Marcelo Tinelli al frente, la pista de baile más famosa del país quedó inaugurada en este 2023 con un show espectacular y las performances de Noelia Pompa y Camila Homs. La audiencia acompañó el primer programa, pero no tardó en señalar la ausencia de una referencia a Silvina Luna, la actriz y vedette que murió el pasado 31 de agosto, quien formó parte del certamen en tres oportunidades. En este sentido, fue Ximena Capristo la que se mostró totalmente desilusionada por esta actitud.

En 2001, luego de su participación en la segunda emisión de Gran Hermano en la Argentina, la carrera de Silvina Luna en los medios de comunicación comenzó con una gran aceptación del público, al cual fue conquistado con su alegre y espontánea personalidad, que la había caracterizado durante el reality. De allí, inició un camino artístico en el que protagonizó diversas obras de teatro, formó parte del elenco de varias novelas y fue la figura de importantes marcas.

Silvina Luna fue participante del Bailando en tres emisiones (Captura video)

En su trayectoria laboral, supo tener un importante papel en el Bailando por un sueño, en tres oportunidades diferentes, en los años 2006, 2009 y 2017, donde llegó a avanzadas instancias de la competencia. Por este motivo, el lunes por la noche, en un nuevo comienzo del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, sus fans esperaban que se hiciera alguna mención al reciente fallecimiento de la querida actriz, cuya muerte mantiene en la sociedad conmocionada y acompañando un firme pedido de justicia en el marco de la causa contra el médico Aníbal Lotocki.

Esta actitud de la producción del programa, y del propio Marcelo Tinelli, fue uno de los temas más mencionados en X, el nuevo nombre de Twitter, donde se destacó esta falta de un homenaje para la famosa, que fue participante del ciclo. Alineada con esto, Ximena Capristo fue quien puso en palabras la desilusión que sentía por esta omisión. “Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna, con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con su gran amiga y reiteró el pedido de justicia por ella.

Ximena Capristo habló en redes sociales sobre la falta de mención de Silvina Luna en el primer programa del Bailando (Captura Instagram @ximecapristo)

Por el momento, no se conoció el motivo por el cual no se hizo mención u homenaje a la actriz fallecida. Ni Marcelo Tinelli ni el equipo de producción se pronunciaron al respecto, pero fue la periodista de LAM (América) Maite Peñoñori, quien luego de ser realizar la cobertura periodística del estreno del ciclo contestó algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y brindó su opinión al respecto.

“Para mí el clima estaba muy arriba y quedaba raro. Silvina hizo tres Bailando y debe haber un montón de material para hacerle un lindo homenaje. Ojalá en los próximos días se haga. No pregunté ayer”, contestó la periodista al ser consultada sobre su opinión en torno a la ausencia de alguna mención sobre la exparticipante del concurso de baile. Luego, dando a entender que es un tema que fue recurrente entre las consultas de los usuarios, amplió sus dichos en otra respuesta: “No sé si estaba previsto y se olvidó o si habrá un homenaje en estos días. No lo sé”.

Maite Peñoñori habló sobre el primer programa del Bailando (Captura Instagram @maitepenio)

En los últimos días, los homenajes a la actriz fallecida fueron en aumento en la televisión, radio y también en las redes sociales, después de que trascendiera la dolorosa información de su muerte. Hacía 79 días que Silvina se encontraba internada, luego de contraer una bacteria que agravó aún más su cuadro de salud con hipercalcemia e insuficiencia renal, la cual le diagnosticaron luego de someterse a una intervención estética en manos del médico Aníbal Lotocki.