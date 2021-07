La Voz Argentina: por qué Ricardo Montaner se enojó con Lali Espósito y Mau y Ricky

La gala del domingo de La Voz Argentina (Telefe) estuvo plagada de talento. Al punto, que Ricardo Montaner interrumpió una devolución a un participante para recriminar la actitud de Lali Espósito y Mau y Ricky, también jurados del concurso de canto, por no haber volteado su sillón.

Mauro Páez, un mendocino de 26 años, interpretó el tema “Lo saben mis zapatos”, de Pablo López, en las audiciones a ciegas. Al escuchar su voz, Soledad Pastorutti y Montaner presionaron el botón para dar vuelta sus asientos, señal de que querían al participante en sus equipos.

El reto de Ricardo Montaner a Lali y Mau y Ricky en La Voz - Fuente: Telefe

Sin embargo, ni Lali Espósito ni Mau y Ricky Montaner les siguieron los pasos, pese a haber destacado el talento del artista. Por eso, fue que antes de dar su discurso para intentar atraer al “Team Montaner” al participante, el intérprete de “Tan enamorados” le pidió explicaciones a los jurados.

“Quiero preguntarle a Mau y Ricky y a Lali por qué no dieron la vuelta”, consultó con cara seria.

El novio de Stefi Roitman ya había adelantado su respuesta durante la performance del participante, pero aclaró: “Esta canción a mí me encanta y la original la conozco mucho, me gusta a full. En mi caso no apreté el botón porque me sonó muy parecida a la original de Pablo López, muy parecido el color de voz, pero cantás espectacular”.

En el caso de Mauricio, su hermano y también jurado, acompañó el pensamiento de Ricky y agregó: “Para la próxima yo te hubiese recomendado cantar una canción de alguien que no tenga una voz parecida a la tuya porque de esa manera nosotros no vamos a hacer la comparación”.

Por su parte, Lali señaló: “En mi caso fue porque dije: ‘lo hace bárbaro, pero no sé si yo soy la persona para acompañarlo en su camino dentro de este programa, pero me alegré mucho cuando se dieron vuelta Montaner y Sole porque tenés una voz muy preciosa y lo hiciste muy lindo”.

La interpretación de Mauro Paez en La Voz Argentina - Fuente: Telefe

Afortunadamente, Mauro Páez sigue en el programa gracias a que dos de los jurados sí dieron vuelta sus sillones, y eligió el Team Montaner para continuar su camino en La Voz.

La devolución de Soledad Pastorutti tuvo algunas marcaciones técnicas para el artista. “Te voy a decir la verdad, encontré unos cuantos tropezones en la canción, pero es una voz que a mí me llegue al alma, y hay algo en tu color de voz que me despertó esa sensación”, indicó la referente en música folclórica. Y continuó: “Creo que tenemos que trabajar mucho de aquí en más, si es que te venís para mi equipo porque todavía no tomaste la decisión. Quise darte un voto de confianza”.

En tanto, Montaner quedó cautivado con el talento del participante y le dijo: “Tenés una voz como melancólica, y eso trasmite mucho al otro lado. Nosotros no podemos verte, entonces obviamente trasmitís una calidez muy bonita, por eso yo di la vuelta. Tocó el vértice melancólico de mi corazón”.

LA NACION