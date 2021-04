Tras los polémicos chats, Verónica Ojeda hizo su descargo: “La plata que le pedía a Diego era para el tratamiento de mi hijo”

En medio de la causa judicial por la muerte de Diego Armando Maradona se filtraron nuevos audios y chats comprometedores. En este caso, se conoció una conversación entre Verónica Ojeda y la contadora Andrea Trimarchi, donde la expareja del futbolista le pide una nueva camioneta y plata. Furiosa por la repercusión de este material, la mamá de Dieguito Fernando explicó los motivos de su pedido y cruzó a Mauricio D’Alessandro en el programa Lo de Mariana (eltrece).

“Le tengo respeto al doctor D’Alessandro y a su mujer, son grandes representantes, pero quería aclararle algunas cosas”, comentó Ojeda en comunicación telefónica con el ciclo, en el cual el abogado de Matías Morla estaba invitado. Y enseguida, hizo referencia a la conversación que comenzó a circular hace unos días donde ella le pide al astro del fútbol una nueva camioneta.

“Diego me la quería cambiar porque hacía ocho años que la tenía. No sé si recuerdan que a mi papá lo quisieron secuestrar y Diego me blindó la camioneta. Cuando vio que estaba rota me dijo que no podía andar con una camioneta así y decidió cambiármela, pero nunca me la entregaron”, explicó en el ciclo de eltrece.

Sin embargo, la camioneta no era lo único que la ex de El Diez reclamaba en los chats. “En cuanto al dinero que le pido a Andrea Trimarchi, la contadora, le estaba hablando sobre los tratamientos que mi hijo hace en los Estados Unidos. Le pedía por favor que le den el ok porque ella no tenía el aval de Diego. Imagínense la desesperación que me agarró a mí cuando no estaba la plata, mi hijo necesita el tratamiento”, advirtió.

“Finalmente no pudo hacer el tratamiento porque vino la pandemia. Ahora quiero ver si hay posibilidad de hacerlo este año, pero además de ser muy costoso, te dan turno de acá a seis meses”, agregó mientras destacó que “se están burlando los derechos del niño”. “En vez de hablar del tratamiento de mi hijo porque no hablan de los audios de Luque. Hay audios peores, así que que no se metan con la salud de mi hijo porque es lamentable”, señaló furiosa.

Su discurso enseguida fue interrumpido por D’Alessandro, quien le retrucó: “Cometiste la infidencia, erróneamente, de contar el diagnóstico de Dieguito Fernando para justificar la compra de una camioneta”. Dijo esto dando a entender que el pequeño de 7 años no está en condiciones de decidir si quiere que se haga pública o no su enfermedad.

Enojadísima, Ojeda recogió el guante y aclaró el motivo por el cual hizo público el diagnóstico. “Yo nunca lo oculté. ¿Por qué voy a ocultar algo de mi hijo que es verdad? Yo pido que tengan cautela cuando salen los audios y hablan del tratamiento de mi hijo. Hasta Diego ha hablado de los tratamientos de su hijo. Ni vos ni nadie tiene derecho de hablar de un menor, yo sí porque soy la madre y tengo mis derechos”, le retrucó con un tono de voz elevado.

“María Julia Oliván tiene un hijo con autismo y lo cuenta. ¿Sabés por qué lo cuento? Porque soy una mamá que peleo por los derechos de mi hijo y cuando lo cuento ayudo a muchas otras madres”, agregó Ojeda. Sin embargo, el famoso abogado seguía firme en su postura: “Hacen mal, vos y María Julia Oliván. Lean el convenio internacional, no se puede hablar sobre la enfermedad de un menor”, advirtió.

LA NACION