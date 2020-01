La modelo le agradeció en su cuenta de Instagram a la familia que le devolvió sus pertenecias. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 01:49

Luego de que Cinthia Fernández suplicara entre lágrimas a través de su cuenta de Instagram que le devuelvan sus ahorros y los documentos tanto de ella como de sus hijas, finalmente una familia la contactó para que recupere sus cosas.

"Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz. Una familia hermosa. Acá ayer hubo una tormenta, nos quedamos sin luz, fue muy heavy... Ellos no podían cruzar y la verdad que tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales y nada de eso. Se fijaron en los documentos y me los vinieron a traer", contó la panelista de Los Ángeles de la mañana en un video en redes sociales.

Muy emocionada, la modelo continuó con su agradecimiento: "Muchas gracias, Ingrid. Estoy muy contenta y se los quería agradecer. Gracias a toda la gente que se preocupó, estoy muy contenta. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Estoy feliz, feliz, feliz. Gracias. ¡Hay gente buena!".

El pedido desesperado de Cinthia Fernández en sus redes 00:58

Video

La joven había denunciado esta mañana que, mientras compraba en un supermercado de Escobar, le robaron la billetera donde tenía también todos sus ahorros: "Les juro que necesito ese dinero y lo junté con mucho esfuerzo, por favor sean honestos y devuélvanlo". Además, dijo que los billetes habían sido denunciados y "no los iban a poder usar".

Sin embargo, a menos de 24 horas de hacer el pedido, la exparticipante del Bailando pudo terminar su día con una feliz noticia. "Un beso enorme a todos. Gracias a todos los que no conozco y a los que conozco. En las malas se nota dónde está la gente que te quiere", concluyó.