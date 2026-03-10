Nicolás Repetto fue a visitar a su nieto Timoteo y enterneció a todos con las fotos familiares

La familia Repetto atraviesa un momento de gran felicidad con la llegada de Timoteo, el hijo de Juana Repetto, que nació hace apenas un mes. Tan entusiasmados están con el nuevo integrante del clan que, en las últimas horas, la influencer compartió en sus redes sociales imágenes de una reunión familiar que organizó en su casa, donde obviamente Nicolás Repetto y Florencia Raggi fueron de la partida.

Además de los abuelos, que se mostraron derretidos de amor con el nuevo integrante, también estuvieron los hijos de Juana, Toribio y Belisario, y su hermano Francisco. En su cuenta de Instagram, Nicolás compartió una tierna foto en primer plano de su nuevo nieto y escribió “Timoteo” junto con el emoji de un corazón.

El tierno posteo de Nico en sus redes sociales

En seguida, la publicación produjo una catarata de comentarios, donde felicitaban al conductor por la llegada de su nieto. “Un ángel”, comentó Raggi refiriéndose a Timoteo, mientras que el productor Pablo Codevilla saludó a su amigo: “Grande abuelo!!!”.

Por su parte, Juana subió a su feed varias postales de su familia junto a Timoteo, donde se destacó una imagen en la que aparece su papá con el pequeño en brazos. “Repettos”, escribió en el carrusel, junto a un emoji de un corazón. “Te quiero mucho Jua”, le comentó Florencia, lo que mostró la buena onda y el amor que reina en la familia.

Juana compartió toda la intimidad de este encuentro familiar en su cuenta de Instagram

“Es un día especial para esta familia. Gran encuentro gran”, agregó la influencer en una historia en la que anunciaba la llegada de su padre y su hermano. Además, Juana expresó la enorme emoción que siente por su hijo recién nacido. “Este bebito, esta semana cumple un mes. Todavía no puedo creer que exista. Estoy tan embobada y enamorada”, comentó.

Flor Raggi encantada con la llegada de su nieto

En sus historias de Instagram, Flor Raggi también se deshizo en elogios para el nuevo integrante de los Repetto. “Hablemos de esta belleza. Timoteo”, escribió sobre una foto donde se la ve sostener al bebé en brazos, quien la mira muy serio con su chupete en la boca.

Por último, la flamante mamá utilizó una caja de preguntas en sus redes sociales para interactuar con su audiencia y aclarar sus inquietudes sobre su vida en la actualidad, que se vio revolucionada por la llegada de su tercer hijo.

Juana aclaró todas las dudas de sus seguidores

“¿Dormís sola con los chicos en la casa?“, le preguntó un seguidor. ”Hay días que sí y días que no", aclaró Juana y agregó: “Me daba cag#zo dormir sola cuando estaba con reposo y apenas nació, con la cesárea muy reciente. Sino duermo re tranca sola con los chicos”. Junto con la respuesta, la creadora de contenido subió una tierna foto donde se ve a Timoteo dormir en su pecho y a sus otros dos hijos a su lado.