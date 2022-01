Tras separarse de Laurita Fernández, Nicolás Cabré habló de su vida amorosa: “A veces la peleo mucho”

A mediados de diciembre pasado, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré. Si bien la pareja había tenido varias idas y vueltas, esta vez, aparentemente, no habría marcha atrás y así lo reveló el propio actor entre líneas en el programa No es tan tarde (Telefe), donde estuvo invitado este miércoles. En el ciclo que conduce Germán Paoloski contó su particular manera de hablar con sus parejas para explicarles cuando una relación “no va más”.

Durante la entrevista, Cabré sorprendió al revelar un detalle de su vida romántica. Tras una confesión que había hecho tiempo atrás, cuando aseguró que “no había sufrido mucho por amor”, ahora el actor expresó que para él los vínculos deben ser “simples” y así se lo hace saber a sus enamoradas.

“¿O sea, no hay vuelta?”, quiso saber Paoloski sobre su afirmación. “Sí, me pasa. Hago como un clic y, a veces, la peleo mucho. No es que digo: ‘Bueno, listo. Chau, se fue y ya’”, explicó. En ese sentido, contó que en el medio siempre hay fuertes sentimientos hacia esa persona que se aleja de su vida. “Obviamente que sufro, me duele y me da lástima, pero es como todo un proceso. La peleo y la peleo hasta que no me queda más y decís: ‘Bueno, no pudo ser’. Es como un estadio en el que decís decididamente: ‘No tengo más’”, sostuvo.

Nicolás Cabré hizo una íntima confesión a días de separarse de Laurita Fernández

Es en este tipo de situaciones, aclaró, cuando decide dar un paso al costado porque “no se siente como si fuese él mismo”. “Decidís que no va y no va”, lanzó, tajante. Además, Cabré trazó un paralelismo entre los juegos de encastre que hace su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez, y la relación con sus parejas. “Si no pega, no entra. A veces la vida es muy simple y nosotros se la ponemos a nuestros hijos. El cuadradito aunque quieras encastrarlo en el redondel no va a entrar. Lo aprendés a los tres años y después nos olvidamos de eso”, afirmó.

Por último, manifestó que siempre intenta reconocer los errores de su parte que pudieron afectar sus vínculos amorosos. “A veces hay que admitir, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que tenés que pedir perdón y decir: ‘No entra, no va’. Deseo con todo mi corazón que cuaje todo y que sea perfecto, pero a veces no sale”, sintetizó, y cerró diciendo que “su corazón está muy bien” por ahora.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández tuvieron varias idas y vueltas

A mediados de diciembre pasado, Fernández confirmó su ruptura de Cabré y aseguró que lleva muy bien la soltería. “Lo único que quiero decir es que estoy sola”, sentenció en ese momento. Si bien no quiso dar detalles de las razones que la volvieron a distanciar del actor, la exconductora de El club de las divorciadas dijo: “No es momento de hablar por los dos. Sí puedo hablar por mí y decir que estoy bien”.