“La casa es mía”, Laurita Fernández dio detalles del acuerdo económico con Nicolás Cabré tras su separación

Nicolás Cabré y Laurita Fernández convivieron en Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, buena parte de los tres años que estuvieron en pareja. Instalados en un country, los actores apostaron al amor y a los bienes compartidos hasta que todo se terminó. Desde entonces, ninguno de los dos se refirió al destino de la propiedad que estaban construyendo, pero ahora, la conductora habló del tema y despejó las dudas.

“No puedo vivir aclarando o desmintiendo todo, ni vivo pendiente de lo que puedan decir, como por ejemplo que me regaló la casa”, dijo Fernández en diálogo con Implacables (elnueve). “Es una locura, ¿cómo me va a regalar la mitad de una casa? De ninguna manera”. Así, la conductora negó que el actor le haya “regalado” la mitad de la casa que compraron juntos. “La casa no era de los dos mucho antes de separarnos, era un bien que no compartimos mucho antes de separarnos”, sumó. “Tampoco a ninguno de los dos nos sobra como para andar regalando una casa”.

También aclaró que, desde el vamos, siempre se planteó que la propiedad fuera de ella. “No es de los dos, es mía ya mucho antes de separarnos”, aclaró. “Es lo que decidimos en la primera separación que tuvimos el año pasado. Compartir algo con el otro ya después que te separás es como que decís: ‘Che, ¿y si vuelve pasar que no funciona?’. Ya todo eso era un tema solucionado entre nosotros. Pero la remodelación la vivo con mucha alegría”.

La propiedad que Fernández y Cabré habían empezado a construir está ubicada en el barrio Haras del Pilar, en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana. Se trata de una casa de 200 metros cuadrados construidos, que tiene una gran sala de estar, una cocina, tres dormitorios en la planta alta y un amplio playroom. En el exterior, según ellos mismos detallaron en distintas notas, la casa tiene una galería con parrilla, un enorme jardín y una gran pileta.

