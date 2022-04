Tras una larga lucha, Rocío Marengo anunció que pronto será mamá: “Me saqué mucha presión”

La modelo Rocío Marengo anunció este domingo a través de su cuenta de Instagram que, tras una larga lucha, se convertirá en mamá. La exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) hizo pública la noticia al responderle una consulta a una seguidora, quien le preguntó: “¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”.

Ansiosa por comunicar la novedad, Marengo le contestó: “¡Sí! ¡En unos días tendremos novedades! ¡Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima”. Además, aseguró: “Estoy muy feliz, segura y tranquila”.

En noviembre de 2021, la bailarina había confesado que su participación en La Academia (el trece) sería la última en un reality porque lo consideraba una etapa cumplida. Además, agregó: “Siento que es una despedida porque quiero ser mamá, porque quiero que mi vida vaya para otro lado y necesito tiempo para hacerlo”. A su vez, en aquella ocasión aclaró que seguirá trabajando en la tele porque es lo que más feliz la hace.

En una reciente entrevista con la Revista Pronto, Marengo contó que, a pesar de estar en pareja hace muchos años con Eduardo Fort, eligió ser madre soltera: “Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor, y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”.

La historia de Instagram de Rocío Marengo Instagram Rocío Marengo

En junio de 2019, la actriz anunció que congelaría sus óvulos. En ese entonces, señaló: “Dejé todos los proyectos laborales en stand by porque quiero encarar seriamente el tema de la maternidad. Para congelar óvulos, primero te ponen unas inyecciones. Lo quiero hacer para tener un back up, y si no quedo embarazada como Dios manda, sé que tendré óvulos congelados para hacer un tratamiento”. En la misma conversación, aseguró que no descartaba ser madre a través del método de la adopción, aunque explicó que no quería alquilar “un vientre ajeno”.

En el medio de rumores de crisis con el hermano de Ricardo Fort, la influencer se cruzó públicamente con la expareja del empresario chocolatero, Karina Antoniali. Sin nombrarla, le dijo: “¡Vos! ¿Hablando de mí? ¿Hablando de gente que quiero? No habla más porque no le ponen el mic. La señora de los velorios encontró sucesora. ¡Cholula! Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con los maridos de tus amigas”, lanzó.