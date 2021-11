Rocío Marengo defenestró a la China Suárez por el Wandagate y le dedicó una ácida frase

Rocío Marengo fue entrevistada este lunes en Los ángeles de la mañana” (eltrece) y se refirió al affaire entre Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia “La China” Suárez.

“Yo, en el lugar de ella, me sentiría la más p... de la Tierra”, confesó Marengo, luego de ver un adelanto de las declaraciones que hizo la China en un programa especial con Alejandro Fantino que será transmitido vía streaming en la noche del lunes.

Luego, agregó: “Me daría vergüenza salir a la calle. Sentiría una condena social... Fue muy feo. Hacer lo que hizo y quedar expuesta... Porque si hacés eso y nadie se entera, bueno, queda en tu conciencia. Pero todo el mundo sabe lo que hizo, y la verdad, que admiro las agallas para sentarse y hablar. Yo, estaría llorando”.

A su vez, arriesgo qué hubiese sucedido si ella o Cinthia Fernández hubiesen hecho lo mismo: “Imaginate si nosotras dos (por Cinthia) estuviésemos en el lugar de la China. No hubiese estado el: che, estuvo mal, pero que haga su vida. No nos lo hubiesen perdonado. Entonces, cuando hablamos de feminismo, también hay que cambiar muchas cosas. Es selectivo. Porque ella es actriz, ¿es cool? ¡No! A mí me hubiesen sindicado de p...; entonces, me parece que hay que tener la misma mirada con toda las mujeres”.

Rocío Marengo se metió en el "Wandagate" Instagram

Por otra parte, marengo, que acaba de quedar eliminada del certamen La Academia, admitió: “La gente te ve en la tele, opina. Yo me sentiría muy perseguida. Siento que lo que hizo fue espantoso”.

Asimismo, la exMasterChef Celebrity, que trabajó muchos años en Chile, contó cómo ve la sociedad de ese país a “Pampita” y “La China”, donde ambas son famosas por sus respectivos vínculos con Benjamín Vicuña: “Yo sí sé que Pampita es muy querida. Fue cara de las mejores tiendas, súper bien paga. Una estrella. Trabajó en programas muy importantes, conductora. La China nunca generó esa empatía con el público”.

En el adelanto de Especiales Star+ que mostró Ángel de Brito, Suárez dijo: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde (cuando era más chica), pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos, sobre toda mi vida”.

Especiales En Primera Persona Prensa Star+

Después, la exTeen Angels confiesa que se maneja del mismo modo con sus exparejas. “O sea, yo ni de un novio me banco que me venga a pedir explicaciones, no me lo banco. ‘¿Y a donde saliste? ¿Con quién estuviste? ¿Quiénes estaban?’ No tengo tolerancia para esas cosas pero no por hacerme la superada, porque no tengo ganas”, señaló.