Trascienden fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos: ¿hay un nuevo romance?

Ángel de Brito le dio la bienvenida a la audiencia de LAM (América) y, tras un breve resumen de los temas que se tocarían en las próximas dos horas, se dispuso a dar inicio al programa. Sin embargo, tras intercambiar un par de miradas cómplices con Yanina Latorre, anunció que tenían en sus manos un “enigmático”. Este se trataba, nada más y nada menos, que un nuevo posible romance. La primicia llegó a manos de la angelita a través de una amiga quien, mientras paseaba por una exclusiva zona de Madrid, se cruzó a Jorge Rial acompañado por una figura de los medios.

Trascienden fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos

Una vez presentada la incógnita, el conductor no reveló el nombre de la protagonista del supuesto nuevo romance de manera directa. En cambio, dejó que sus compañeras intentaran adivinar a través de preguntas. Frente a la impaciencia de las panelistas, de Brito finalmente reveló que, la joven en cuestión, es la periodista Josefina Pouso.

De acuerdo a lo que revelaron en el programa, ambos coincidieron en la ciudad española ya que asistieron por separado al concierto de los Rolling Stones. Una vez finalizado el espectáculo, se dirigieron juntos hacia un exclusivo restaurante de tapas muy popular entre la elite madrileña. Sentados allí, fueron vistos por una amiga de Yanina Latorre quien les sacó varias fotos de manera disimulada para poder enviárselos a la angelita y ponerla al tanto de la situación. No obstante, cuando se dieron cuenta que los apuntaban con la cámara, la pareja se levantó y se retiró del lugar.

“Esto no empezó ahora. Me cuenta una amiga que se habían encontrado a tomar algo en un hotel de Palermo el 30 de marzo”, acotó el periodista que, apenas se enteró de la noticia, comenzó a enviarle mensajes a sus múltiples contactos con el fin de conseguir más información. A pesar de que intentó comunicarse con el mismo Rial, aseguró que estaba en línea en WhatsApp, pero que no le contestaba.

Josefina Pouso compartió una foto desde el restaurante en donde estaba con Rial

A continuación, transmitieron en la pantalla las postales en donde se los veía a ambos sentados uno al lado del otro mientras disfrutaban de la compañía mutua. La información fue confirmada a su vez con los posteos que realizó Pouso en su perfil oficial de Instagram, en donde registró diferentes momentos del viaje que realizó a España junto a sus amigas, según informó Ángel de Brito. En sus historias, subió varias fotos en Madrid y, minutos antes de que dieran a conocer que estaban juntos, había publicado una foto de una copa de gin tonic con la ubicación del restaurante.

Esta es la primera teoría de romance que envuelve a Jorge Rial desde marzo del 2022, cuando confirmó su separación de Romina Pereiro. El periodista y la nutricionista se casaron en el 2019 y, desde comienzos de este mismo año, protagonizaron múltiples rumores de separación. Finalmente, pasadas varias semanas de especulaciones, el conductor de Argenzuela (Radio 10) lo blanqueó en su programa radial.

Romina Pereiro y Jorge Rial confirmaron su separación en marzo del 2022 Instagram @romipereiro

“Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, reconoció en su momento. Aunque actualmente se hablaba de una posible reconciliación, la presencia de Josefina Pouso pone en dudas dichas teorías.