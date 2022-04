Jorge Rial habló de todo: la televisión, el embarazo de su hija Morena y la posibilidad de volver con su ex

La llegada de un nuevo nieto fue el motivo del encuentro familiar entre Jorge Rial, su hija Morena , el novio de la joven -y padre del bebé en camino- y Francesco, el pequeño que Morena tuvo hace tres años fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni.

A la salida de la cena, el conductor habló de todo: del shock que sintió cuando recibió la noticia, de su flamante yerno, de la situación en la que se encuentra su relación con Romina Pereyro, su exmujer, y de su presente laboral. Además, habló de Intrusos en el Espectáculo, programa que comandó por más de 20 años y al que renunció a principios del año pasado.

Apostado en la puerta del restaurante, Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, abordó primero a la joven. Luego de contar que está transitando algunos malestares por su embarazo, Morena confirmó que está embarazada de dos meses, que la noticia fue “medio esperada” y que su papá quedó shockeado cuando se enteró pero que “ya está bien”.

Por su parte, El Maxi, pareja de Morena y músico cuartetero cordobés , confió que están muy contentos por el bebé que viene en camino.

“¿Vos cómo estás? porque también sos parte”, encaró el periodista a Jorge Rial cuando salía de un reconocido restaurante de comida italiana. “Feliz. Siempre es una bendición un bebé”, respondió, y contó que la noticia fue una sorpresa pero que después de unos “pequeños minutos de shock, apenas tres mil cuatrocientos”, se puso contento.

Luego, explicó que fue importante haber charlado con el novio de Morena, y que a partir de ese momento se quedó tranquilo. “Estoy tranquilo -reafirmó-. Es otro hijo, es un montón de cosas y circunstancias que hay que cuidar, y trato de cuidar ”.

“Estoy muy bien”, respondió luego cuando Guatti le preguntó por su situación personal y luego de todo lo que vivió, en alusión a su mediática separación de la nutricionista Romina Pereiro. “De pie, como siempre. De pie, que no es poco”, agregó. “¿Solo?”, insistió el cronista. “Solo no, estoy con mis hijas”, quiso evadir Rial, pero cuando Guatti fue más puntual respondió, dejando una puerta abierta: “Por ahora sí. Nada es definitivo en esta vida, salvo la muerte. Y como no me pienso morir…”, arremetió, y ante la pregunta de un posible regreso con Pereiro agregó que nada es definitivo y que todo es relativo.

Por último, Rial habló de su regreso a la televisión al frente de Sobredosis de TV, por C5N. Con cara de desinterés, dijo que está tranquilo, y luego de una pausa en la que intentó buscar una definición exacta que reflejara su sentir, disparó: “Estoy desenamorado de la tele” . Cuando Guatti le preguntó si era un sentimiento actual, Rial fue más específico: “Ya al final de Intrusos me había dado cuenta”, completó. “Me alegra que esté Flor al frente de Intrusos. Me parece bárbaro. Me gusta mucho”, cerró.

¿Una segunda oportunidad?

Luego de un aluvión de rumores de todo tipo, fue el propio Jorge Rial quien confirmó el mes pasado su separación de Romina Pereiro. “Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, reconoció a comienzos de marzo en su programa radial Argenzuela, por Radio10.

Visiblemente molesto por tener que salir a aclarar los rumores, Rial señaló que la decisión se tomó en conjunto luego de que la pareja atravesara un duro período de crisis tras la irrupción del coronavirus. “La pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, detalló, pero también hizo hincapié que en medio de esta mala situación ambos lucharon por continuar juntos.

