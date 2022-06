Carmen Barbieri reveló por qué no se hizo el ADN con su supuesta hermana

A principios de abril de este año, Carmen Barbieri se enteró de la existencia de una persona que decía que podría ser su hermana. La mujer, llamada Alicia y de 61 años, aseguraba que su madre había tenido una relación con Alfredo Barbieri, el padre de Carmen. En el mismo momento en que se enteró de la posibilidad de tener una media hermana, la conductora señaló que no tendría problemas en hacerse un ADN. Sin embargo este miércoles, cuando debía realizarse ese análisis junto a su supuesta hermana, no lo llevó a cabo. Este jueves, la artista contó a por qué no se hizo el examen de material genético.

Barbieri estuvo como invitada en el programa Socios del espectáculo (eltrece) y allí, luego de darle el debido recibimiento, Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, le dijo: “Nos llegó esta data de que ayer tenías previsto el ADN con la mujer que dice ser tu hermana, con Alicia”. “Sí, Alicia”, asintió la capocómica. “¿Qué pasó?”, inquirió el conductor.

Carmen Barbieri contó por qué no se hizo el ADN con su supuesta hermana

“Lo que pasa es que (Alicia) se dio el refuerzo, la cuarta dosis y le dio fiebre. De paso, que está en camita, le mando un beso”, respondió Barbieri, con naturalidad.

A continuación, Adrián Pallares, el otro conductor de Socios del espectáculo, se dirigió a la invitada, y le dijo: “Tomalo con todo el respeto lo que te voy a decir. A mí me tienta mucho este tema, porque si llega a ser verdad, es la noticia del año”. “Es la noticia del año”, aceptó Carmen. “Los personajes del año son vos y Alicia, pero de verdad lo digo”, insistió Pallares, con una sonrisa, que también hizo reír a la exvedette.

A su turno, Lussich le preguntó a Barbieri si ella había tenido oportunidad de conocer a su supuesta hermana. “No, ¿vos sabés que no? -respondió la conductora-. El día que me vaya a hacer el ADN quiero verla antes. Y se puede hacer uno el ADN separado de la otra persona, en otros horarios, pero yo quiero verla en el momento”.

Las imágenes de la supuesta hermana de Carmen Barbieri, presentadas en el programa A la tarde (AméricaTV), que fue el que dio la primicia de la existencia de Alicia

Luego de comentar sobre el parecido de Alicia a Carmen, Lussich preguntó sobre Alicia: “¿Ella dice que es tu hermana o ella quiere saber si es tu hermana? ¿O se autopercibe tu hermana?”. “Ella dice que cuando vea mis ojos va a ver la mirada de Alfredo, mi papá, porque lo conoce de chiquita”, respondió la artista. Luego contó que la supuesta hermana lo conocía a Barbieri porque lo veía una vez por mes, que se acercaba a darle un sobre a su abuela.

Carmen Barbieri dijo en su programa que no tenía problema en hacerse un examen de ADN para saber si Alicia era en verdad hija de su padre, Alfredo Barbieri

“Y mi mamá no sabía nada”, señaló Barbieri, antes de que le preguntaran si su madre se había enterado de la posible existencia de una hermana. Pero, luego de sugerir que su padre había tenido muchas amantes, Barbieri recordó algo que siempre le decía su mamá, Ana Caputo: “Algún día alguien va a tocar el timbre y quizás, quien te dice, te enterás que tenés un hermano”.

La primicia acerca de la existencia de una posible hermana de Carmen Barbieri la dio Débora D’Amato en el programa A la tarde (América). Entonces, la periodista contó parte de la historia de Alicia: “Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”.

La noticia llegó a la exvedette y conductora a comienzos de abril de este año y desde el principio se mostró predispuesta a averiguar la verdad y a hacerse un examen genético. “Yo soy la primera en ofrecerme para el ADN para saber si es cierto. Yo siempre estoy a favor de la identidad. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres”, aseguró en ese momento Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), su propio programa televisivo.