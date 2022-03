Jorge Rial se sinceró en la radio y habló sin tapujos de su separación de Romina Pereiro: “Parece definitivo”

Jorge Rial se volvió el foco de atención frente a las versiones que afirmaban que estaba separado de su esposa, la nutricionista Romina Pereiro, con quien contrajo matrimonio en abril de 2019. Pese a que en un principio negó la información, este jueves el conductor confirmó que su relación esta terminada. “Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, reconoció en su programa radial Argenzuela (Radio10).

Visiblemente molesto por tener que salir a aclarar los rumores, Rial señaló que la decisión se tomó en conjunto luego de que la pareja atravesara un duro periodo de crisis tras la irrupción del coronavirus. “La pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, detalló, pero también hizo hincapié que en medio de esta mala situación ambos lucharon por continuar juntos.

Jorge Rial anunció su separación

En medio de su descargo, Jorge apuntó contra sus colegas ya que los rumores comenzaron recientemente, pero la separación tuvo lugar “hace mucho tiempo”. En ese sentido, también le pidió a la prensa que no “acosen” mediáticamente a Romina, ya que indicó que quien pertenece a los medios es él, pese a que la nutricionista ha trabajado en varios programas de televisión. Y remarcó que no va a realizar más declaraciones sobre el tema: “Cuando salga seguro va a haber cámaras, pero no se gasten chicos, ya está”.

La pareja se sacó en abril del 2019 (Foto Instagram @jrial)

El periodista hizo especial foco en responder todas las posibles preguntas que podrían surgir tras lanzar esta información. Por esto, reveló cómo es su actual relación con su expareja: “Somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo. Es doloroso, la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tenés ganas de venir a laburar, no es fácil”.

En cuanto a su estado sentimental actual, negó rotundamente que la separación fuera por una relación paralela que él mantuvo, como trascendió cuando se lo vinculó con una colega de C5N. “Yo al canal entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a laburar, es más, si entro me pierdo. No sé quién es, pero no enganchen gente. Estoy solo y quiero estar solo”, aseveró.

Jorge Rial habló sobre su separación

Rial fue reiterativo en negar la presencia de una tercera en discordia e hizo hincapié en que actualmente no tiene ganas de entablar una nueva relación y hasta asumió que se está acostumbrando a la soledad. “Extraño a mi familia, mi casa. Pero quiero decir esto para que ya no especulen más”, confió. También le dedicó tiernas palabras a su expareja: “Es una gran mujer, viví momentos felices con ella. Gran madre, tipa, amiga y la está pasando mal, no por nosotros, sino por todo lo que se dice”.

La decisión de separarse fue mutua (Foto Instagram @jrial)

Para finalizar, luego de reiterar el pedido para que a Romina “la dejen en paz”, el periodista advirtió a sus colegas por si lo buscan para obtener más declaraciones: “Veremos como lo manejamos. Saben quien soy, saben como me manejo como reacciono. Si quieren venir por el monstruo, vengan”.