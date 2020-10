Cinthia Fernández, Karina Iavícoli y Andrea Taboada adelantaron que enviarán cartas documento a la influencer por sus acusaciones Crédito: YouTube eltrece

Tras haberse recuperado del coronavirus, Charlotte Caniggia regresó al estudio de Cantando 2020 (eltrece) con su versión del éxito de Los del Río, "Macarena". Luego de su performance, la influencer cargó contra las panelistas del programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece). A raíz de los dichos de la hija de Claudio Paul Caniggia, Cinthia Fernández, Karina Iavícoli y Andrea Taboada adelantaron que iniciarían acciones legales.

En la noche de este jueves, Charlotte Caniggia regresó al programa Cantando 2020 tras haberse recuperado de COVID-19. Después de una performance objetada por el jurado y de haber cuestionado a Oscar Mediavilla por el trato dispensado para con su hermano Alexander, la influencer fue entrevistada por Maite Peñoñori, periodista y panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM)

Durante la entrevista con Peñoñori, Charlotte Caniggia descargó su furia contra algunos compañeros del certamen de canto y acusó a la producción de proteger a Lizardo Ponce, porque según sus palabras, es amigo de Lourdes Sánchez. Tras desmentir su separación, la hija de Mariana Solange Nannis y Claudio Paul Caniggiatambién lanzó dardos contra las "Angelitas", las panelistas del programa que encabeza Ángel de Brito.

"Son todas una taradas. Por eso mi hermano Alex no les da notas. Denigran, humillan y descalifican a las personas. Por eso no da ganas de darles notas. No está bueno. Yo, por ejemplo, tengo mi lugar y no voy a dejar que nadie hable mal de mí. Si me denigran, carta documento. Me van a tener que pagar si hablan mal de mí, van a tener que pagar si lo hacen", amenazó Charlotte mientras se acomodaba una barbijo que, por momentos, dejaba su nariz al descubierto.

Entrevistada por Maite Peñoñori de "Los Ángeles de la Mañana", Charlotte Caniggia fustigó a las panelistas del programa que encabeza Ángel de Brito.

La respuesta de las "Angelitas" tras los dichos de Charlotte Caniggia

Este viernes, horas después de las explosivas declaraciones de la sis de Alexander, las panelistas de LAM le respondieron de manera encendida. La primera en disparar contra Charlotte fue Cinthia Fernández.

"Eso que dijo va derecho a juicio. Le voy a hacer juicio porque no me puede juzgar como madre. No puede juzgar que expongo ni decir que estoy currando con mis hijas, cuando las muestro desde que nacieron. Igual que hacía su madre con ella que se tiraba un p. y le sacaba una foto. Así que te va a ir un juicio porque ya que estás tan canchera diciendo 'carta documento' te va a ir una a vos", adelantó la mamá Charis, Bella y Francesca.

Aún molesta, Fernández agregó otro de los motivos por los que iniciaría acciones legales contra la Caniggia. "Nos dijo 'taradas', palabra que proviene de la palabra 'tara', que es una enfermedad referida a defectos físicos. Vos decís que hay gente que se mete con la enfermedad de otros, como mencionaste el caso de Lola [Latorre] y Nacha [Guevara]. Vos estás haciendo lo mismo", remarcó.

Acto seguido, de Brito le dio la palabra a Karina Iavícoli. Como su compañera, la panelista formuló un duro descargo contra Charlotte: "Yo no me considero ninguna tarada. También le voy a mandar una carta documento porque me parece una falta de respeto. Ella dice que es una persona respetuosa, pero se ha llenado la boca hablando mal de este país. Pero qué casualidad: ella está trabajando en este país, que es muy generoso. No le veo talento alguno, porque sino hubiese triunfado en otro lugar", arremetió.

Iavícoli recordó que sucedía durante los episodios de MTV Caniggia Libre. "Recuerdo su reality , en el que se reían y ufanaban de un montón de gente y de momentos malos que seguimos viviendo en este país. Y le recuerdo que cuando hablamos de su hermano, hablamos de lo que él muestra. Y su hermano tiene las b. tan chiquititas que cuando vino acá solo le dio para hablar con Ángel porque le daba miedo hablar con nosotras. Entonces, Charlotte, te digo que para salir a hablar, te tenés que informar antes", sentenció.

A diferencia de sus compañeras, Mariana Brey optó por ignorar los dichos de la participante de Cantando 2020. "A mí me da mucha pena Charlotte. No me afecta para nada lo que dijo. Ella es así y sé quién la crió. Porque su madre [por Nannis] la ha criado de manera pública diciendo siempre un montón de barbaridades. Le mando un besito y ojalá le vaya súper bien en el certamen", sostuvo.

Como Iavícoli y Fernández, Andrea Taboada también optó por la vía legal para aclarar los tantos con Charlotte. Además, le dedicó unas durísimas palabras. "Me parece que es de poca monta lo que dice Charlotte. No tiene valor ni sustento. Todo se desvanece en Charlotte. Ella es pasajera y lo suyo es pasajero. Si tiene esos pensamientos y esa manera de hablar, y de decir las cosas, me parece que no tiene mucho sentido contestarle. Pero me voy a sumar a la carta documento de mis compañeras", concluyó.