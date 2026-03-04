El detalle oculto de El abogado del Lincoln: la conexión con Argentina que pasó desapercibida

Desde que aterrizó en Netflix con su primera temporada en 2022, El abogado del Lincoln no tardó en acaparar la atención de los suscriptores, quienes en los últimos días se sumergieron en la cuarta entrega de la serie basada en la saga de novelas de Michael Connelly. Entre el furor de las aventuras que lleva adelante Mickey Haller, hay un guiño hacia la Argentina que solo unos pocos se dieron cuenta.

La sorpresa aparece en el segundo episodio de la nueva temporada, titulado Baja, que llegó a la plataforma el pasado 5 de febrero. En una escena clave, tras salir de la cárcel y mantener una charla con su hija adolescente, se ve al protagonista Manuel García-Rulfo lucir una remera de los Enanitos Verdes, la emblemática banda de rock mendocina.

Este homenaje textil no es casualidad; el grupo liderado por el recordado Marciano Cantero cosecha una popularidad inmensa tanto en México -tierra natal del actor- como en el público latino de Estados Unidos.

De qué trata El abogado del Lincoln

La serie sigue a Mickey Haller, un abogado defensor de Los Ángeles que es tan brillante como iconoclasta. Su rasgo distintivo es que opera su bufete desde el asiento trasero de su coche Lincoln Navigator, con el que recorre las calles de la ciudad para atender a sus clientes en lugar de encerrarse en una oficina de lujo.

El abogado del Lincoln, tráiler

Mickey es un “antihéroe” carismático que intenta reconstruir su carrera y su vida personal después de un accidente y una adicción a los analgésicos que lo mantuvo fuera del juego. Su gran oportunidad llega cuando hereda inesperadamente todos los casos de un colega que fue asesinado, lo que lo lanza de lleno a resolver juicios de alto perfil y conspiraciones peligrosas.

“El abogado de Los Ángeles Mickey Haller retoma su carrera, tras un largo tiempo sin ejercer, aceptando un intrincado caso de asesinato. Mickey es un idealista iconoclasta que dirige su práctica jurídica desde la parte trasera de su Lincoln Town Car... Serie basada en las novelas más vendidas de Michael Connelly”, dice la sinopsis oficial con la que invita a ver más.

