Cantando 2020: Charlotte Caniggia, frente a Oscar Mediavilla tras la pelea con Alex: "No me gustó el trato" Crédito: Instagram

30 de octubre de 2020 • 01:35

Tras recuperarse del coronavirus,Charlotte Caniggia volvió a la pista del Cantando 2020 y tuvo su primer cara a cara con Oscar Mediavilla luego de la renuncia de su hermano Alex al certamen motivada por una discusión con el jurado.

Antes de su performance al ritmo del tema "La Macarena", de Los del Río, la mediática contó que ya se encuentra recuperada de la enfermedad. "Estuve mal cinco días, con dolor de cuerpo y de cabeza, mucho cansancio y síntomas leves. Pero no me agito, estoy diez puntos. Robert, mi pareja, estuvo conmigo, pero él no se contagió. Estuvimos encerrados quince días", apuntó.

Tras algunas recomendaciones del jurado para que Charlotte pueda alcanzar ciertos registros vocales, Karina La Princesita le comentó que se había notado su ausencia durante las últimas semanas. "Se te extrañaba. Sos muy alegre, al igual que tu hermano", apuntó.

"¿Lo extrañás a Axel?", preguntó al momento Ángel de Brito a la cantante tropical. "La verdad, sí, para qué te voy a mentir", reconoció Karina. Acto seguido, llegó el turno de la esperada devolución de Oscar Mediavilla, quien realizó comentarios en un tono amistoso respecto al desempeño de la concursante en la pista.

"¿Tenías miedo de la devolución de Oscar?", indagó De Brito. "No tenía miedo, para nada, yo con Oscar la mejor, no tengo ningún problema. Los dos somos adultos, y con mi hermano somos personas distintas. Yo estaba un poco molesta por el tema, no me gustó el trato. No me gustan las peleas, el circo barato. Pero Oscar es adulto, no lo veo de esa manera", cerró.

Finalmente, Moria destacó los encantos escénicos de la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia. "Charlotte tiene glam, una cosa natural. El glam que no se compra ni te lo da ningún cirujano ni ninguna lipo", remarcó la diva.

