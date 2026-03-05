Maru Botana recordó a su hijo a 18 años de su muerte: el video que recuerda cuando lo llevó a la TV

Maru Botana conmovió a sus seguidores con un video de su hijo Facundo durante la emisión del programa Sabor a mí (2008), que se emitía por la pantalla de Telefe. Este jueves cumpliría 18 años y, para recordarlo, la cocinera subió un fragmento donde se la vio a ella en la apertura del ciclo culinario con el bebé. “Siempre en mi corazón”, señaló.

Facundo falleció en 2008 a causa de muerte súbita a los seis meses de edad. Ese hecho marcó a fuego a Botana, quien en medio de la tragedia tuvo que ser fuerte por el resto de sus hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés, fruto de su relación con Bernardo Solá.

El recuerdo de Maru Botana se debe al da que llev a Facundo a Sabor a m (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

Para honrar la memoria de su hijo, la cocinera y pastelera no solo publicó el video, sino que redactó un mensaje donde plasmó su sentir frente a esta fecha tan conmemorativa. “Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace darme cuenta de que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte”, empezó.

“Hoy cumplirías 18 años. Y si bien te tuve solo 6 meses, creo que puedo imaginarte. Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos. Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo, Diego...”, completó Botana. Al finalizar con el descargo, dijo: “Te amo, Facu. Siempre en mi corazón. Gracias, Topito, por estos videítos que me miman tanto”.

En aquella oportunidad Diego Prez recibi a Maru y a su hijo Facundo con un perro como regalo (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de apoyo para Maru Botana en la sección de comentarios. Entre los más destacados, se vio el de Evangelina Anderson: “Te adoro, Maru hermosa”. Y los emoticones de Verónica Lozano.

Además, otros seguidores reaccionaron con comentarios como: “Me acuerdo como si fuese ayer de este programa. Facu siempre te acompaña aunque no lo puedas ver”; “Amamos a Facu a través tuyo, Marucha, porque eso es lo más mágico que hacés: trascender su paso por tu vida a través del tiempo” y “Precioso ese bebé, sos un ejemplo de fortaleza y lucha”.

La reaccin de Vernica Lozano y Evangelina Anderson ante el posteo de Maru Botana (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

Como respuesta, Botana agregó minutos después: “¡Gracias por los lindos comentarios! Esta es la Maru mamá que muchos no conocieron y que siempre disfruté mucho de mis programas en Telefe con mi familia y amigos. Gracias por tanto amor. Siempre me ayudó el amor de todos ustedes”.

En el video se puede ver a la entonces conductora con su hijo entre brazos. Mientras ingresa al estudio, Pérez la recibe y le da la bienvenida con una sorpresa para Facu: un perro que desciende desde el techo. “Hoy lo sacamos a Facu porque está siempre escondido. Acá lo miman mucho; después llega a casa y le agarra un petit attack de locura porque nadie lo levanta. Acá se la pasa de brazo en brazo…”, justificaba la cocinera la aparición de su bebé frente a la pantalla.

El posteo que Maru Botana hizo en 2025 al cumplirse otro aniversario de la muerte de Facundo (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

El año pasado Maru Botana había hecho un posteo similar, pero esa vez para hacer mención al aniversario de la muerte de Facu. “Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy, las ganas de verte y tenerte son infinitas. Busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito”, redactó el 21 de septiembre del 2025.