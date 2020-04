En cuarentena, el músico le escribió a su ex vía Twitter. Camilo Vaca Narvaja, actual de Ortega, intervino en la conversación virtual.

A fines de 2019, Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja comenzaron a mostrarse juntos en sus redes sociales . Pero a pesar de haber formalizado un nuevo vínculo, la actriz mantiene una buena relación con su expareja, Iván Noble , y no tiene restricciones para mostrarlo públicamente. Así quedó de manifiesto en las últimas horas, con un intercambio de tuits que protagonizaron Noble y Ortega, y que, para sorpresa de sus seguidores, también incluyó a Vaca Narvaja, el ex de Florencia Krichner .

Hace algunos meses, la actriz destapó su relación con el referente de La Cámpora a través de Instagram: primero fue ella quien compartió algunas tiernas fotos de la pareja. Luego fue él, el exyerno de Cristina Fernández de Kirchner quien subió una foto junto a la hija de Palito Ortega , en la que se la veía de espaldas a la cámara.

Con estas fotos, Ortega demostró que Noble ya se era parte del pasado, aunque nunca dejó mantener una relación amistosa con el músico. Ahora, en un tuit en el que Julieta celebró tener una marca de ropa de pijamas, Iván le hizo un comentario sobre su pasado en común. "Por primera vez en mi vida siento que tuve una idea millonaria", escribió Ortega. "Vendo ropa para estar en casa señores, qué genia". Y Noble le respondió: "¿Qué pasa con los pijamas de hombre de los cuáles fui modelo?".

"Eso fue hace mucho y ya casi no quedan. Están saliendo mucho las pantuflas para todes", le retrucó la actriz. "Deberían reeditarlos", sugirió Noble. "No le des ideas, que si me toca a mí. Después cuesta volver al barrio", intervino Vaca Narvaja. "¡Te tengo mucha fe! El barrio siempre entiende...", sumó Noble.