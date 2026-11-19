Uma, la hija de 18 años de Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani, apareció en televisión y habló a corazón abierto sobre el impacto que tuvo no solo la separación de sus padres, sino también los enfrentamientos mediáticos que tuvieron en público. Asimismo, se sinceró sobre la relación con su padre y los conflictos que la llevaron a usar el apellido materno y reveló cómo lograron reconciliarse.

“Yo era muy chica, tenía tres o cuatro años, y me di cuenta más grande cuando empecé a usar Internet y podía buscar”, reflexionó la adolescente en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve) el miércoles 18 de noviembre. En ese sentido, se pronunció sobre la separación de sus padres y sobre el momento en el que empezó a buscar videos de ellos: “Me daba ganas de buscar las peleas, mi mamá en el Bailando, las jugadas de mi papá. Te dan ganas de investigar todo y, como lo tenés a mano, te terminás enterando de todo”.

Uma tiene 18 años y es hija de Cristian "el Ogro" Fabbiani y Amalia Granata (Foto: Instagram @amaliagranata)

A partir de esto, habló de las revelaciones que tuvo al descubrir, varios años después, los enfrentamientos mediáticos entre ellos: “A mí me dolió el momento porque estás viendo a tu mamá y a tu papá pelearse. Fue fuerte, pero por suerte con mi mamá lo pude hablar y me pidió disculpas. Está todo bien. Son cosas de grandes y yo no puedo manejar eso. No sé si en el día de mañana a mí me va a pasar lo mismo, así que no puedo controlar eso”.

“En ese momento estaba haciendo terapia”, continuó. “Lo vi en cuarentena, pero creo que se lo dije dos años después a mi mamá, pero nunca desde el lado del reclamo, sino diciéndole lo que yo sentía y lo hablamos y pudimos solucionar”, expresó.

Uma Granata habló sobre la relación con sus padres

Pero las cosas con el exfutbolista fueron diferentes. Estuvieron un largo tiempo distanciados y no invitó a su fiesta de quince, celebrada en abril de 2023. “Cuando hablábamos, había muchos choques y discutíamos bastante. No era nuestro momento”, explicó. Incluso, como estaba “muy enojada” con él, decidió usar el apellido materno porque se sentía más representada. “Después me quedó en todas mis redes sociales y me gusta también estéticamente”, comentó.

En diciembre de 2025, Uma terminó el secundario y toda su familia asistió a su graduación (Foto: Instagram @amaliagranata)

Entre febrero y marzo de 2025, padre e hija se reencontraron y ahora tienen una “muy buena relación”. De hecho, en diciembre Uma recibió su diploma de egresada del colegio secundario y toda la familia dijo presente en la ceremonia de graduación: tanto su madre como su pareja Leonardo Squarzon y su hermanito Roque, como su padre, su mujer Gimena Vascón y sus hermanos Santino y Ámbar. Los ocho posaron juntos para la cámara y le pusieron punto final a un conflicto de años.

Por otra parte, si bien Uma Granata remarcó que era chica cuando sus padres se separaron y se enteró de más grande sobre sus peleas mediáticas que tuvieron, cuando le preguntaron por la situación que atraviesan Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, se puso en su lugar y habló desde la experiencia sobre cómo pueden afectar a los hijos los conflictos de los padres: “Lo que influye es en la salud mental después. No dudo que van a tener traumas. Quieran o no, su inconsciente, quizás están en pareja de más grandes y les salen esas actitudes que vieron en su casa de chicos y les da ansiedad social. Hay nenes en el colegio que no entienden y te tiran ese chiste y después empieza el bullying”.