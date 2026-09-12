Quién gana Gran Hermano Generación Dorada, según Google Trends

Ya quedan pocos días para el final de Gran Hermano: Generación Dorada y solo tres participantes se mantienen en carrera. El miércoles 9 de septiembre se conoció la última eliminada del certamen: Luana Fernández dejó la casa por tener la menor cantidad de votos en una placa positiva.

Con este resultado, quienes permanecen en el reality son Charlotte Caniggia, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. La ganadora se llevará 70 millones de pesos, una casa, una moto, un año de cerveza gratis, un trofeo y contratos publicitarios. La coronación recién se dará a conocer la próxima semana. Sin embargo, en las redes sociales ya hay especulaciones sobre quién podría resultar vencedora.

Luana es la nueva eliminada de Gran Hermano

Con la herramienta Google Trends es posible intuir cuál es la participante favorita del público, según las búsquedas que genera en la web. Al introducir sus tres nombres en la pestaña “Explorar”, la plataforma devuelve un gráfico con los picos de consultas y un índice numérico que refleja el interés promedio.

Quién es la participante de Gran Hermano más buscada

De acuerdo con el reporte de la última semana, la participante de Gran Hermano más buscada por los usuarios en la Argentina es Yisela “Yipio” Pintos. Con un índice de 20, supera por uno a Charlotte Caniggia y a cuatro a Sol Abraham. El último pico de búsquedas corresponde a la 9 p.m. del 9 de septiembre, momento en el que se emitió el programa donde fue eliminada Luana Fernández. En ese momento, la uruguaya alcanzó el pico de búsquedas en la web (índice de 100 dentro de la plataforma).

De acuerdo con Google Trends, la finalista de Gran Hermano más buscada es "Yipio"

Esta tendencia también se repite cuando se amplía el informe a un mes: “Yipio” (18) tiene seis puntos de diferencia con Caniggia (12) y Abraham (10). Sin embargo, el incremento de las consultas no implica necesariamente que ella sea la ganadora del reality, ya que eso se define según el voto positivo de la audiencia.

El camino de Yipio en Gran Hermano

Yisela “Yipio” Pintos es una comediante e influencer uruguaya de 40 años. Es madre de una adolescente y a fines de año de 2025 se comprometió con su actual pareja, Mathias Centurión. Ingresó a la casa de Gran Hermano en el inicio del reality, en febrero de 2026. En su presentación, se definió como “gorda, mamá y comediante”, y conquistó rápidamente a la audiencia con su sentido del humor irreverente.

Yisela “Yipio” Pintos es una comediante e influencer de origen uruguayo (Foto: Telefe)

Su camino dentro de la casa no fue lineal. A principios de mayo, abandonó el juego de forma voluntaria al enterarse en el confesionario del delicado estado de salud de su madre. Sin embargo, pocas semanas después, el voto del público la eligió para reingresar al reality. En agosto, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la edición al ganar el premio de la vivienda prefabricada. Acertó la llave ganadora (la número 84) en homenaje a su difunto padre, quien jugaba ese número en la quiniela.

Yipio fue la primera en volver a la casa con el repechaje

El tramo final de su juego estuvo marcado por cruces picantes, en los que se destacan un enfrentamiento con Pincoya, a quien acusó de traición durante la cena de finalistas, y sus discusiones con Yanina Zilli. Tras superar placas difíciles y despedir a sus principales oponentes, se metió entre las tres finalistas y lidera cómodamente las encuestas en las redes sociales.

Charlotte y Sol, las otras dos finalistas de Gran Hermano

Al igual que “Yipio”, Solange “Sol” Abraham ingresó al juego como una de las participantes más fuertes. Sin embargo, a finales de abril, fue expulsada tras un fuerte conflicto con la producción, debido a sus reclamos por ver a sus hijas y mejores condiciones económicas. En mayo, logró volver a ingresar gracias al Golden Ticket y adoptó un rol de contención afectiva y “madre” de la casa. Sol ya participó de la edición de Gran Hermano 2011, cuando tuvo un histórico enfrentamiento con Cristian U.

Solange "Sol" Abraham y Charlotte Caniggia son las otras dos finalistas de esta edición de Gran Hermano

La tercera finalista es Charlotte Caniggia, quien cruzó la puerta el 20 de mayo de 2026 junto a una nueva camada de participantes. Su presencia llenó la casa de frescura, humor espontáneo y frases memorables. Aunque al inicio parecía no comprender la dinámica de juego de los “originales”, demostró inteligencia al esquivar autonominaciones e intentos de complot en su contra. La modelo hija de Claudio Caniggia ya ha participado en otros realitys, como MasterChef Celebrity y El Hotel de los Famosos.