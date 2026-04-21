Un exparticipante de Gran Hermano será papá: de quién se trata
Ángel de Brito reveló que uno de los hermanitos de la edición 2022-2023 espera a su tercer hijo
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Tras anunciar que Jesica Cirio espera a su segundo hijo con su nueva pareja Nicolás Trombino, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que tenía otro embarazo enigmático, esta vez de un exparticipante de Gran Hermano (Telefe). Luego de que las angelitas arriesgaran con el nombre de la persona en cuestión, finalmente el conductor reveló que quien agrandará próximamente la familia es Juan Reverdito, quien estuvo en la casa en la edición 2022-2023.
“Quien va a ser papá es nuestro querido Juan Reverdito”, sostuvo De Brito al término de la emisión del lunes 20 de abril de su programa. Además de extenderle felicitaciones a Reverdito y a su pareja, Celeste Rigoni, y mostrar una foto de la panza, compartieron una imagen de la ecografía que le hicieron llegar. La joven, que en su cuenta de Instagram se presenta como modelo y creadora de contenido, está embarazada de cuatro meses y medio.
La pareja, que confirmó su relación en mayo de 2023, espera a su primer hijo en común y el tercero de él. Es padre de Juan Cruz, de 28 años, y de Felipe, de nueve. Además, tiene un nieto de seis años. “A mi primer hijo lo tuve a los 17 años y lo crié prácticamente solo, porque la mamá se borró cuando él tenía 2 años. Llegamos a dormir en un auto porque no teníamos dónde ir”, reveló Rigoni durante su presentación para Gran Hermano 2022.
“Gracias por el cariño y por los mensajes que nos llegan. Muy feliz”, expresó Reverdito en su cuenta de Instagram luego de que se conociera la feliz noticia. Por su parte, la influencer compartió una serie de fotos junto a su pareja, en las que se pudo ver la panza. “¡Bebé! Gracias, Dios. Los amo con el alma”, escribió.
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