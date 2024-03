Escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe) las pasiones son las protagonistas. Desde amistades que continúan en el afuera hasta amores y parejas y encuentros amorosos. En esta oportunidad, una nueva situación se vivió en el baño del reality.

Gran Hermano: Furia y Mauro estuvieron bajo las sábanas y quedaron en evidencia

Se trata de Furia y Mauro, quienes ya tuvieron relaciones en varias oportunidades, pero esta vez mudaron su amor a la ducha de la casa. Tal como Thiago y Daniela, de la edición pasada, ahora los hermanitos mantienen una relación exclusivamente física.

En el video se puede ver cómo la pareja comienza por darse un baño en la bañera de la casa y, luego de besarse, fueron a la ducha a continuar con su idea. En ese momento, Gran Hermano les solicitó que otorgaran el consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Por su parte, Catalina, mejor amiga de la jugadora y reciente reingresante por el repechaje, no está de acuerdo con que su confidente y estratega “se distrajera” de esta manera. “¿No lo puedo usar como sex toy?”, le preguntó Furia a su amiga, a lo que ella le contestó que hiciera lo que quisiera, pero que no se desviara del juego.

Es evidente que Furia no deja de pensar en el juego en ningún momento. “Yo puedo estar teniendo sexo y pensando en la placa”, le aseguró a sus compañeras. Y así fue como envío a Denisse a placa de nominación con la nominación fulminante, la cual no permite que nadie la salve, y finalmente, fue eliminada este domingo 17 de marzo.

Sin embargo, y del mismo modo que su amiga Catalina, muchos de sus seguidores temen que la jugadora se desvíe de la estrategia que sostiene hace meses y comience a preocuparse por Mauro. Por su parte, los analistas de El Debate de Gran Hermano (Telefe) creen que este hermanito estaría acoplándose al juego de Furia para ser su protegido y no correr riesgo de ser eliminado.

Furia y Mauro se dieron su primer beso en la primera noche de él en Gran Hermano (Captura video)

“Gente, no me lo saquen, por favor”, le pidió la jugadora al público la semana pasada, cuando su actual pareja quedó nominado por decisión de Zoe, quien argumentó defender a los jugadores originales. No obstante, los fanáticos de Juliana solo confían en ella y ya aseguraron que no apoyarán al recién ingresado, por más que la joven así lo pida.