Un participante de Los 8 Escalones sorprendió a Guido Kaczka con su look

El programa Los ocho escalones, emitido por eltrece, trae consigo un sinfín de historias de los participantes que concurren al estudio de televisión. Con la misión de llevarse un suculento premio económico de un millón de pesos, las personas se divierten con un cuestionario de preguntas y respuestas, y así van sorteando las dificultades del concurso. Detrás de cada concursante, se esconde una historia de vida, una meta a cumplir y también detalles curiosos en su vestimenta.

Lucas Rodríguez, el concursante de Los ocho escalones que lució la corbata Foto: captura de video

En el programa que se emitió el día martes, un participante llamado Lucas Rodríguez lució una camisa y un saco. Y, entre medio, la mítica corbata de River con los colores negro, rojo y blanco, que utilizó el legendario Ángel Labruna.

Guido Kaczka, conductor del ciclo televisivo, acostumbra a charlar con cada persona que asiste y así ponerlos en clima. Cuando llegó el turno de Rodríguez, le consultó por su corbata y si tenía algo que ver con el club de Núñez: “Sí, soy muy de River”. En ese momento, aprovechó el tema y lo puso a prueba para consultarle sobre jugadores históricos de la institución.

Dentro de la nómina, caratuló al director técnico Marcelo Gallardo como “el máximo ídolo” y la misma condición estableció para Ariel Ortega. Más atrás en el tiempo, reconoció que “no lo vio, pero es un emblema” al pronunciarse sobre el Beto Alonso, y le puso el mote de “discutido” a Daniel Passarella, quien pasó de héroe a villano tras ser el presidente en el descenso de categoría en el 2011.

El participante en cuestión, de 24 años, añadió que trabaja en la parte de recursos humanos de una empresa de software que tiene alrededor de 50 empleados en planta. Por otra parte, confesó que es fanático del fútbol, que juega de manera amateur a ese deporte y se autodefinió como “un jugador egoísta”.

En cuanto a su performance, Lucas llegó hasta la instancia del sexto escalón, en lo que sería el paso previo a la gran final donde los concursantes deben someterse a los cuestionarios del jurado encabezado por Carmen Barbieri, Nicole Neumann, Walter Nelson, Ingrid Grudke y Darío Sztajnszrajber.

La historia de la corbata de Ángel Labruna

Algunas prendas pasan a la historia y toman un valor simbólico importantísimo para los clubes. En el caso de Ángel Labruna el uso de la corbata fue el puntapié para cortar una sequía negativa de títulos. La historia se remonta al torneo Metropolitano del año 1975. En aquella época, River transitaba 18 años sin lograr campeonatos nacionales y logró romper esa racha. El Feo, como lo apodaban, tomó esa prenda de vestir como una cábala por lo conseguido.

La histórica corbata que utilizó Ángel Labruna

La particularidad del caso la trae quien la confeccionó: se trata de Ante Garmaz, reconocido hincha de Boca, el rival de toda la vida: “Lo que muchos no saben es que esa corbata me la regaló Ante un tiempo antes de que asumiera en River. La diseñó especialmente, era azul con una franja rojiblanca en el centro. A partir de ese entonces, no me la saqué más”, deslizó Labruna hace unos años en una entrevista.