La dura historia de una participante de Los 8 escalones del millón que dejó sin palabras al jurado

El programa de Los 8 los escalones del millón (eltrece) no solo se trata de un simple juego de preguntas y respuestas para alcanzar el premio mayor. Cada noche, los participantes emocionan a la audiencia con sus historias de vida y la razón principal por la que necesitan el dinero: reencontrarse con algún familiar, comenzar a edificar sus hogares o donarlo en alguna fundación. En uno de los último programas estuvo una empleada doméstica que le puso la piel de gallina a más de una persona al abrir su corazón y revelar los motivos de su participación en el ciclo.

Uno por uno, Guido Kaczka (44) comenzó con la presentación de cada integrante hasta que llegó a Gabriela, oriunda de Ituzaingó. “Cuida a dos nenes y usaría la plata para encontrar un lugar para vivir con sus hijas…”, introdujo el conductor, que le dio el puntapié inicial para que cuente más detalles.

La emotiva historia de una participante de los 8 escalones

Con ese escenario, la mujer habló de los motivos por los que se presentó y relató la difícil situación que atravesó en el último tiempo, cuando murió su padre. “Él siempre nos dijo que edifiquemos ahí. Nosotros queríamos intentar tener lo nuestro y salir adelante”, explicó en relación al terreno donde él vivía y la propuesta que le hizo. “Al fallecer él, decidimos edificar en la casa de nuestra mamá, para estar cerca de ella”, continuó.

La historia dio un giro cuando la participante contó la decisión de su madre, que tomó por sorpresa a toda la familia. “Es muy complicada, no sé como decirlo. Nos sacó la casa que habíamos construido”, reveló con la voz entrecortada.

La inesperada manera en la que reaccionó su madre hizo que todos se enfrenten a un largo proceso judicial. Sin embargo, hace algunos meses, tuvo un revés a favor: “Gracias a dios, el 11 de enero dictaminó devolverme las llaves porque se comprobó que lo que decía ella era mentira. Comprobé que era mi casa”, sostuvo.

Fue ahí cuando Gabriela rompió en llanto y no dudó en sacar a la luz sus emociones al hablar sobre el momento que sacaron a su hija de la casa que con tanto esfuerzo había construido. “En plena pandemia, el 3 de mayo, la sacaron dos policías y un juez con una bebé de cuatro meses a la calle. Voy a morir con eso, porque una madre protege, una madre abraza y siempre está al final con un hijo”.

Con lágrimas en su rostro, Gabriela habló del momento en el que sacaron a su hija de la casa que construyeron Captura ElTrece

En relación con los motivos por los que necesita el dinero, agregó: “Hoy por eso estoy acá. Trabajo en un consultorio oncológico y de ahí me paso para cuidar a dos chicos y hago los quehaceres, pero no me alcanza para ayudar a mi hija. De alguna forma quiero ayudarla”.

Con el estudio en silencio y las lágrimas aún en su rostro, la concursante pidió perdón por llorar. Sin embargo, Guido la contuvo, y fiel a su estilo, empatizó con su historia. “Así imaginamos en qué usaríamos el millón. Cada uno tiene su vida y sus dificultades. Las compartimos a veces, y otras no, lo que cada uno quiera y lo que cada uno pueda”, cerró en relación con otras historias de vida conmovedoras que se presentaron en el ciclo.