Un radioteatro que le da voz a lo que ya no puede ser callado

Las que ya no pueden hablar porque no sobrevivieron; las que sí pero que quedaron tan marcadas que ya no son las mismas; las que temen que les suceda, a ellas, a sus hijas, a sus cercanas... En definitiva, la voz colectiva femenina que clama justicia, clemencia, respeto. Que, como puede, exige que se hable, con su silencio ensordecedor, que se modifiquen las prácticas patriarcales que ponen en el centro a la mujer como objeto mercantil. Esta voz colectiva es la protagonista del radioteatro escrito y dirigido por la dramaturga Florencia Aroldi, Telesíada, rezabaile nacional que puede escucharse desde el miércoles pasado hasta el 22 de diciembre, a las 21, por streaming.

La pregunta en el centro de la obra es el cuerpo femenino, pero en este caso es uno particular: el de Marita Verón. Una mujer que fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán. Su mamá, Susana Trimarco, se convirtió en símbolo de lucha por una desaparición en democracia que no es la única y que visibiliza un flagelo actual tan aberrante como pueden considerarse los campos de concentración: la trata de personas, un comercio ilegal de personal con propósitos de esclavitud sexual tan vigente y atroz en la actualidad.

“Comienzo a hablar, sin embargo mi voz no tiene sonido”, así comienza e instala la pregunta. ¿Quién se hace cargo de los que ya no pueden hablar? Como una constante histórica, las madres toman ese lugar, no olvidan, no perdonan, no se puede seguir sin ellas. Cuerpos desnudos, “solo me cubre el cuerpo este vestido de estrellas y de árboles”, reza una voz que tiene fuerza porque alguien se hace cargo. Cuerpos abandonados, despojados. Como los cuerpos de Eteocles y Polinices, que la propia Antígona decide proteger de las bestias incluso a riesgo de perder su propia vida. Saber dónde están, que no se lo coman las fieras. Los gusanos.

En los 49 minutos que dura el radioteatro, se escucharán voces, diálogos, charlas, denuncias . Madres que desesperadas llegan a la comisaría para radicar la denuncia de la desaparición de sus hijas y solo reciben maltratos, prejuicios sobre la ropa que ellas llevaban, hacia adonde iban. Nunca amparo. Charlas de parejas jóvenes en las que se instala de entrada el poder que ejerce él sobre ella. “Pedí tu mano”, le dice él. “Mi mano la necesito para escribir”, y sí desde las expresiones aparentemente más inocentes está instalado el patriarcado.

“Escribí esta obra en 2015 y fue representada en el marco del Festival de Teatro Adolescente Vamos que venimos, en el Teatro Nacional Cervantes, por el elenco juvenil de Berazategui. En el momento de escribirla comenzaba mi interés en hablar sobre el tema del abuso sexual, especialmente en la trata de mujeres. Por aquel entonces había escuchado el tema de la Telesita e investigué sobre el mito. La Telesita fue una mujer que murió calcinada cuando se le incendió el vestido mientras bailaba cerca de una fogata ”, cuenta Florencia Aroldi, su autora.

“Al mismo tiempo estaba investigando sobre el caso de Marita Verón y todo el recorrido de Susana Trimarco en la búsqueda de su hija. Cuando vi entrevista de otras mujeres rescatadas por Trimarco, me impactó el testimonio de una de ellas que contaba que los secuestradores apagaban sus cigarrillos en la piel de las mujeres secuestradas. Y ese fue el punto en común para empezar a construir la metáfora. La piel quemada de la Telesita y la piel quemada por los cigarrillos”, repasa Aroldi.

Estas dos historias construyen el relato que se escucha: la búsqueda de una mujer real y la del espectro que deambula por el pueblo, se entrecruzan para hablar tanto de la cuestión mítica y religiosa presente en el país y por el otro, la cuestión política.

Telesíada rezabaile nacional era un proyecto planificado para el año pasado y por la pandemia quedó en espera. “Pero por prepotencia de trabajo lo adapté al radioteatro y lo llevamos a cabo con un grupo de catorce profesionales y artistas. Esperamos que el año que empieza nos permita poner el cuerpo además de la voz a esta obra. Hasta que aparezca Marita Verón y todas. Y hasta que dejemos de desaparecer, de ser usadas, convertidas en objetos de consumo como eslabón último en esta cadena atroz del capitalismo”. El elenco lo integran Fiorella Barchiesi, Julián Belleggia, Marcelo “Pelado” Rodríguez, Juan Trzenko, Miguel Ángel Villar, Lula Benítez Calcaterra, Ángel Blanco, Cielo Chaina, Rosana López, Ana Pasulevicius y Gustavo Reverdito. El diseño sonoro y la música es del talentoso Rony Keselman.

