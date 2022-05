Una cordobesa habló por teléfono con Justin Bieber y reveló qué sintió al conversar con él

Justin Bieber tiene un gran club de fans alrededor del mundo, los cuales lo acompañan en las redes sociales, principalmente en Instagram donde tiene más de 200 millones de seguidores. Próximo a su gira mundial, el cantante canadiense busca potenciar la interacción con su público y, para ello, cuenta con la tecnología como una gran aliada. En esta ocasión, sorprendió a una seguidora argentina y aceptó su solicitud para realizar una comunicación en vivo.

“¡Hola, hola!”, escuchó Bárbara Bermudez desde el otro lado de la pantalla. Con total naturalidad, la joven de 21 años le respondió el saludo, y a partir de entonces y ante millones de seguidores, desde Córdoba, mantuvo una conversación con su ídolo.

La charla transitó por varios temas: uno de ellos, el trabajo de la joven argentina. El cantante se vio intrigado por el lugar en el que estaba y no dudó en consultarle. “¿Hay muchos zapatos detrás tuyo?”, indagó, y la fanática le respondió que estaba en su trabajo. Entonces, él le consultó por su jornada laboral, a lo que ella indicó que en general la situación económica en la Argentina era difícil, pero destacó que tanto ella como su familia estaban bien.

(Captura Instagram @justinbieber)

“A pesar de las cosas que te conté sobre la economía, estoy genial, mi familia tiene trabajo, voy a verte en septiembre y me atendiste. No puedo creer que lo hicieras, muchas gracias por eso, me hiciste el día”, expresó feliz Bárbara, quien además le contó que -durante su último show en Argentina- pudo conocerlo.

Agradecido por la incondicionalidad de la joven, Justin se despidió: “Aprecio mucho tu apoyo y todo tu cariño. Espero que disfrutes el concierto. Disfrutá el resto de la noche y volvé al trabajo”. Para ella, fueron los minutos más preciados y sorprendentes.

Barbara hablo con Justin

La emoción de Bárbara tomará otro color próximamente, cuando esté presente en uno de los show que Justin brindará en la Argentina el 10 y 11 de septiembre del 2022 en el Estadio Único de la Plata. Se trata de su vuelta al país tras 11 años, luego de que en 2013 protagonizara un escándalo en su recital al pisar la bandera nacional, por lo cual fue denunciado.

La joven fan estará presente en los dos shows, según reveló en diálogo con El Doce, tras la conversación que mantuvo con el intérprete de “Yummy”. En cuanto a la llamada que tuvo con el cantante, indicó que se trató de una sorpresa ya que no esperaba que el atendiera a su solicitud. “Se me salió el alma del cuerpo en ese momento”, reveló. En ese sentido, contó que al principio no le salían las palabras, pero que intentó calmarse y la charla fluyó.

En cuanto a las repercusiones en redes sociales, la cordobesa indicó que le llegaron cientos de comentarios respecto al comentario que le hizo a Bieber sobre el complicado cuadro económico que atraviesa la Argentina. “Ahora que nos escuchó y sabe, que baje el precio de las entradas”, fue uno de los pedidos que recibió la fan.