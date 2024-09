Una de las mejores amigas de Pampita habló de los rumores de separación de Roberto García Moritán y fue tajante

Escuchar

En las últimas horas, se destapó un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo. ¿Los protagonistas? Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán. Según dejaron entrever en LAM (América), la pareja estaría atravesando una crisis y hasta hablaron de separación. En medio de las especulaciones, el llamado al silencio de la modelo no pasó inadvertido.

Quien sí se pronunció al respecto fue Ángeles ‘Angie’ Balbiani, una de las mejores amigas de Carolina. Durante una entrevista con LAM, la actriz fue consultada respecto a los rumores de crisis de la pareja y fue contundente al respecto. “Escuché que él respondió también que no era cierto. Me encantaría decirte que tengo la posta; no la tengo, no la sé”, sostuvo.

Roberto García Mortián y Pampita se casaron en noviembre de 2019 y en julio de 2021 nació su hija en común Ana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Todo lo que te digan van a decir que es mentira, pero no lo sé, no hablé con ella al respecto. Mañana la veo, pero si me haces mañana esta nota a la tarde también te voy a decir que no te voy a contestar porque es mi amiga”, continuó. Ante esto, el cronista le comentó que llamaba la atención el silencio de la pareja, puesto que cuando circulan rumores, ellos se ocupan de desmentirlos.

Ante esto, Balbiani aseveró: “Lo que pasa es que también garpa que no estén bien. La realidad es esa. Es más divertido ir por el costado. Te tengo que ser 100% honesta, yo hago esta nota porque sos un colega y estás laburando y estamos todos laburando. La realidad es que no tengo conciencia del tema y tampoco te ayudaría mucho porque si lo supiera... Trabajé dos años en Intrusos (América) y jamás dije nada de Carolina porque este trabajo es bastante efímera y las amistades son un poquito más duraderas, así que siempre trato de cuidar mis vínculos de esa manera”.

Angie Balbiani, una de las mejores amigas de Pampita, habló de los rumores de crisis de la modelo y García Moritán; "No hablé con ella al respecto", dijo

El cronista de LAM insistió en los rumores de crisis de Ardohain y García Moritán e hizo hincapié en el inusual silencio de la modelo. La ex Rebelde Way esbozó una sonrisa y con la cara reafirmó que no iba a hablar de la situación sentimental de la persona a la que eligió como madrina de su hijo Cósmico: “La verdad no sé qué pasó, no tengo ni idea. Ahora ya me empezó a generar intriga a mí. Pero no tengo ni idea”.

Por último, Balbiani reconoció que “claramente algo más raro de lo habitual está sucediendo”. “No te puedo decir ‘pasó esto, pasó lo otro’ solamente porque no lo sé y porque si lo supiera tampoco te lo podría decir”, sentenció.

Yanina Latorre aseguró que Pampita y Roberto García Moritán están separados

El miércoles, Yanina Latorre reveló en LAM que se comunicó con una persona allegada a la modelo que le confirmó la ruptura. “Ella se cansó, se hartó”, dijo. A su vez, indicó que no habría terceros en discordias, pero hizo hincapié en que García Moritán “está muy en su rol político y no genera un peso”.

En ese sentido, la panelista reveló que Ardohain le habría admitido a su círculo íntimo que “se habría casado muy rápido”: “Se casó y se enamoró porque le parecía un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’”. Cabe recordar que la pareja inició su relación en agosto de 2019; en octubre de ese año él le pidió matrimonio en Punta Cana y el 22 de noviembre se casaron en el Palacio Souci, en San Fernando.

Durante los últimos cinco años, la conductora y el Ministro de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires formaron una gran familia ensamblada. Fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Carolina es madre de Blanca -fallecida en 2012- Bautista, Beltrán y Benicio, y Roberto es padre de Santino y Delfina, fruto de su matrimonio anterior con Milagros Brito. La familia se agrandó el 22 de julio de 2021 con el nacimiento de Ana, la hija en común de la pareja.

LA NACION