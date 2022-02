Pampita y Angie Balbiani compartieron fotos con sus hijos y enternecieron las redes

La amistad de años que mantienen Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Ángeles “Angie” Balbiani se trasladó a sus bebés, Ana y Cósimo. La periodista Barbie Simons, que también forma parte del círculo íntimo de la modelo y conductora, registró el tierno encuentro entre los pequeños y compartió algunas fotos en Instagram.

En las imágenes se puede ver a Ana, fruto de la relación entre Pampita y su marido, Roberto García Moritán, junto a Cósimo, que nació el 10 diciembre y es el segundo hijo de la actriz, el primero con su actual pareja, Juan Ciampi. A juzgar por la sonrisa de la pequeña, pasaron una agradable tarde de juegos y la química entre ambos es innegable.

Llos bebés de Pampita y Angie Balbiani (Foto: Instagram)

En otra de las fotos se observa cómo comparten los juguetes y hasta parece que mantienen una conversación de amigos. Además, se puede corroborar un detalle: a pesar de su corta edad, ambos tienen sus propias cuentas en Instagram, algo que suelen hacer las celebridades con sus bebés.

La cuenta de Ana, manejada por su mamá, está abierta al público, tiene 30 publicaciones y cuenta con más de 200 mil seguidores. La de Cósimo, en cambio, figura como privada, tiene 29 publicaciones y es seguida por 19 usuarios, todos familiares y amigos de sus padres.

Ana y Cósimo, dos pequeños amigos (Foto: Instagram)

Simons compartió además una tercera captura del tierno encuentro entre los bebés de Pampita y Angie, en donde se los puede ver sentados en un sillón en una pose muy canchera, acompañados por una mascota mientras miran a cámara con un gesto cómplice.

Para ilustrar mejor el momento, sumó una canción alusiva en el posteo que describe a la perfección el clima de la foto: “Just the two of us” (en inglés, “solo nosotros dos”), del saxofonista estadounidense Grover Washington Jr. Sin dudas, el tema perfecto para acompañar esa postal de temprana amistad.

Los bebés de Pampita y Angie Balbiani posando para la cámara (Foto: Instagram)

La decisión de Angie Balbiani sobre su amistad con Pampita

En septiembre de 2021, Balbiani sorprendió a todos con una curiosa determinación respecto al mote con el que la conocen todos. Después de que la gente comenzara a identificarla como “la amiga de Pampita”, la actriz que tiene una amplia trayectoria en los medios registró la frase.

“Siempre me preguntan si me avergüenza que me digan ‘la amiga de Pampita’, pero es imposible que me avergüence”, dijo Balbiani en su momento. En ese sentido, se defendió: “No tiene nada de malo y ahora registré la marca”.

Además, reveló que no fue lo único que puso a su nombre. “Registré dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo”, agregó entre risas.

Pampita y Ángeles Balbiani, verdaderas amigas (Foto: Instagram)

Pampita fue consultada por el tema y no dudó en dar a conocer su opinión. “Angie es vivísima con esta cosa de las redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo. ¡Sabe todo!”, explicó durante la emisión de su ciclo Pampita Online. A modo de conclusión, acotó: “Dijo ‘yo lo registro. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar”.