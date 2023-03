Es español, visitó Buenos Aires y reveló cuál fue el lugar que menos le gustó: “Es nefasto”

escuchar

En los últimos años, y a raíz de que tienen la oportunidad de cambiar la divisa extranjera a un precio muy favorable, la Argentina recibió a muchos extranjeros que llegan con el objetivo de recorrer los destinos turísticos que se ofrecen. Con este escenario, los creadores de contenidos aprovechan a mostrar una parte de sus paseos y a su vez relatan sus propias experiencias sobre los sitios que más los cautivaron o disgustaron. Un ejemplo de eso fue Gonzalo Sans, un influencer español que se encuentra de paso por Buenos Aires y compartió un video en las redes sociales donde criticó las instalaciones del cementerio de Recoleta. Inmediatamente, provocó un importante revuelo por los dichos que deslizó y cientos de usuarios reflejaron su enojo. En declaraciones con LA NACION, dio detalles de sus días por el país.

En su cuenta de TikTok @gonzalo_sans realizó un descargo sobre la pésima experiencia que vivió en el lugar ubicado en Junín 1760. “Hoy visité el cementerio de la Recoleta, el mayor atractivo del barrio. Lo primero que no me gustó es que mientras la entrada para los argentinos es gratis, para los turistas internacionales cuesta $2300, que deben ser pagados obligatoriamente en tarjeta de crédito. Estos son $10 dólares”, introdujo en su relato.

Criticó al cementerio de Recoleta y le llovieron las críticas

A continuación, se refirió a las instalaciones y dio una peculiar calificación: “Pese a que pagás bastante dinero, el estado de las tumbas y de los panteones es nefasto. Resulta interesante saber en qué gastan ese dinero si no es para mantener el propio cementerio”.

Por otro lado, remarcó que el mayor atractivo del cementerio son las tumbas de personajes célebres. Sin embargo, reclamó: “En su mayoría son políticos y dirigentes argentinos, por lo que de cara al turismo internacional, en mi opinión, pierde valor”.

Hacia el final de la publicación, hizo una reflexión sobre el emblemático sitio y dejó una recomendación para quienes quieran conocerlo. “Me llamó la atención el mal estado de todo. La más importante era la tumba de Eva Perón, que es ordinaria, normal. Por eso, creo que hay sitios mejores y más interesantes para visitar en Buenos Aires”, concluyó.

Los dichos dieron pie para que sus más de 37.000 seguidores opinaran al respecto. “En Europa también te cobran en los museos y otras cosas”, sostuvo un usuario. “Las tumbas son privadas. El estado no se puede meter en mantener algo que es propiedad privada”, agregó otro.

Algunas de las reacciones que el joven obtuvo en la publicación TikTok

Tras varias reacciones, Gonzalo aclaró a este medio que, pese a que algunos comentarios esclarecieron varias cuestiones, reafirma su crítica personal. “No hay justificación para el estado en el que está independientemente de que sea una obligación de la familia mantenerlo bien. Si es un monumento y se cobra una entrada, debe haber un mínimo. Hay calles cortadas, mucha suciedad, el suelo está mal”, enumeró.

Asimismo, respondió a todos los mensajes negativos que recibió: “Siempre me trataron muy bien en la Argentina y ver comentarios en TikTok de corte xenófobo como ‘es español, no se le puede pedir más’, y otros insultos, me cuesta entenderlos. No creo haber dicho nada malo y, en lugar de hacer una autocrítica de ver qué hace la administración con su dinero, reclaman eso”.

“Hay que aprender a no generalizar”, sostuvo en otro video

Por otro lado, habló sobre los pormenores de su visita y los motivos por los cuales tomó la decisión de venir desde Europa. “Llegué hace 3 semanas. Estuve una en Córdoba y las dos siguientes en Buenos Aires. Hice este viaje gracias a que trabajo en la modalidad home office. Conocía Paraguay y Brasil, pero quería conocer la Argentina”.

En cuanto a lo que más lo cautivó, además del paisaje, expresó: “A nivel cultural me gustó mucho, sobre todo Buenos Aires. Hay una gran cantidad de eventos, espectáculos y conciertos. Está al nivel de Madrid e incluso mejor, a precios muy bajos para el turista. A nivel social la gente es muy parecida a los españoles y franceses, no veo una diferencia abismal. En general siempre me trataron bien”.

Por último, y en relación con lo que menos le gustó, hizo hincapié en la inseguridad con la que viven la mayoría de los ciudadanos argentinos.

“Veo esa sensación de paranoia colectiva cuando por ejemplo visité microcentro. Vi a la gente agarrando sus bolsos, mochilas, maletas y siempre me advierten que no tenga el teléfono afuera. Es desagradable e inquietante. Visité otras ciudades como Asunción, que el índice de criminalidad está por encima, y la gente no te traslada ese miedo y no camina así por la calle. Así es como lo experimenté”, concluyó.

Uno de los lugares que más le llamó la atención fue Caminito Gentileza

De esta manera, y pese a las opiniones, Gonzalo mantiene su postura con respecto al lugar que visitó y afirma que solo fue un descargo negativo dentro de toda la excelente oferta cultural que recorrió.