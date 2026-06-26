Una periodista de Crónica reveló que fue pareja de Nacho Levy y que sufrió violencia psicológica

La periodista Sofía Monachelli reveló este viernes que fue pareja del periodista Nacho Levy cuando tenía 18 años, momento en el que sufrió situaciones de violencia. Sus declaraciones surgen poco después de la denuncia pública de la sexóloga Cecilia Ce, quien dijo que sufrió violencia psicológica de parte del referente de La Garganta Poderosa. “Entendí después que había sido una relación violenta”, confesó Monachelli.

La conductora se tomó unos minutos de su programa en Crónica TV para contar su experiencia personal. Monachelli reveló que fue pareja de Levy aproximadamente en 2007 o 2008, cuando ella tenía 18 años y estudiaba en la escuela de periodismo de Deportea.

“Lo voy a hablar por única y primera vez. Hace 12 años estoy acá abriendo el corazón, contando realidades de personas que están del otro lado y un montón de denuncias. No me voy a hacer la boluda. Cuando tenía 18 años estudiaba en Deportea y Nacho Levy era mi profesor. Mantuve una relación de noviazgo de aproximadamente dos años y medio“, expresó.

Cecilia Ce y Nacho Levy Instagram

Se refirió a la publicación de Cecilia Ce, donde la sexóloga contó detalles de la violencia que sufrió a través de unas historias en su cuenta de Instagram. “Leyéndola a Cecilia, una frase de ella me atravesó. ‘Yo pude salir’. Sentí exactamente lo mismo”, sentenció, y sumó: “Puedo hablar después de 20 años”.

La periodista, que ahora tiene 38 años, dijo que actualmente se encuentra en una relación sana y de “mucho amor”, y que tiene un hijo de ocho años. “Pude cambiar, revertir, seguir laburando en el medio. Mis colegas sabían que yo había tenido una relación que no había sido buena. Nadie hablaba de esto hace 20 años. Entendí después que había sido una relación violenta, que me había llenado de inseguridades, miedos, y de no [querer] contar”, relató.

Monachelli reveló que el motivo por el cual no contó su experiencia antes fue porque creyó que Levy había cambiado. El periodista fue reconocido en los últimos años por militar fuertemente por causas sociales y hablar repetidas veces a favor del feminismo.

La periodista Sofía Monachelli Instagram

“Pensé que esta persona había cambiado, o quise creer eso. Sé que tuvo una hija. Yo pude salir de esa relación porque una persona muy allegada de él, que jamás la nombraría, pero que fue otra mujer, me dijo: ‘Vos te mereces algo mejor, dejalo’”, expresó.

Y continuó: “Cuando lo dejé, tuve que cambiar hasta el número de teléfono porque se me quedaba sin batería de la cantidad de veces que llamaba y mandaba mensajes. Me llevó mucho tiempo”.

La periodista se mostró conmovida por lo mensajes que recibió de parte de colegas y amigos y reflexionó sobre cómo su palabra podría ayudar a otras mujeres: “No sé si, de haberlo contado antes, quizás habría podido salvar a alguna de las chicas que hoy lo está contando”.

Y concluyó con un mensaje hacia las víctimas de situaciones de violencia. “Del otro lado hay un montón de personas que hablan cuando pueden, como pueden y si quieren. Nunca es tarde para tratar de decir la verdad”, cerró.

El testimonio de Cecilia Ce

La sexóloga compartió este viernes las palabras de Monachelli en su cuenta de Instagram. “Somos muchas. En todos los ámbitos en que se movía. Mismo modus operandi”, comentó. También compartió el fragmento en el que Monachelli contaba que estudiaba en la escuela de periodismo cuando conoció a Levy, y escribió: “Estamos hablando de alumnas”.

Luego, subió una captura de pantalla de una conversación con otra mujer a través de los mensajes directos de Instagram. Allí, la mujer le contaba que conocía a Monachelli.

“Era compañera de Sofi en Deportea y me acuerdo de hablar algunas cosas que ella sentía raras. En ese momento no supe escuchar alertas para ayudarla o decirle que salga de ahí. Porque salir con Nacho Levy era como el sueño de cualquier piba. Era todo un Che Guevara que, además, estaba fuerte, y él sabía eso. Siempre fue muy seductor y yo pensaba y lo veía como un ídolo. 18 años teníamos”, detalló la mujer.

La historia de Cecilia Ce sobre Sofía Monachelli Instagram

La especialista le contestó: “Gracias. Después se preguntan cómo caen las mujeres ahí”.

El martes pasado la sexóloga había contado su experiencia personal con Levy, aunque sin nombrarlo, algo que sí ocurrió este jueves. En sus historias denunció conductas de “psicópatas y narcisistas”.

El texto que publicó la licenciada Ce

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, afirmó.

Un día después, Gloria Carrá, expareja de Levy, se solidarizó con ella y reveló que también vivió “situaciones de violencia”.