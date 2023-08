escuchar

La gastronomía es un emblema de cada país, que refuerza la entidad y da valor a sus costumbres y cultura. En la Argentina, el mate, el asado o la milanesa forman parte de la comida tradicional por la que se reconoce a la nación de manera internacional. Así las cosas, un ranking situó una receta como la mejor del mundo y el chef Osvaldo Gross fue lapidario con la elección: “No tienen paladar”.

El ranking internacional Tastle Atlas compartió su listado de “Los 100 postres mejor valorados del mundo”, este 27 de agosto, que contó con la opinión de 51.321 opiniones que se consideraron “legítimas”. En el podio de la competencia se encontró un tradicional postre argentino: la chocotorta. Una resolución que al célebre pastelero Osvaldo Gross no le convenció.

“Traducido como pastel de chocolate, este postre argentino sin hornear fue influenciado por la cocina italiana e inspirado en el famoso tiramisú”, señaló la descripción de la chocotorta en la página web de Tastle Atlas. La receta tradicional consta de tres ingredientes básicos: galletas de chocolate, dulce de leche y queso crema. La entidad apuntó una serie de consejos para aportar sabor: “Se pueden remojar con leche con chocolate, café o incluso licor de café”.

En tanto, Osvaldo Gross apuntó contra la elección del ranking en el primer puesto y fue lapidario. “Ejemplo de lo que te digo. La gente cada vez tiene peor paladar”, expresó el destacado pastelero, en diálogo con el programa de YouTube Terapia Picante. Ante su declaración, el periodista le consultó: “¿No te gusta la chocotorta, Osvaldo?”. Y el chef sentenció: “No, la odio”.

Posteriormente, el reconocido chef aseguró que la chocotorta no debería ser considerada un tipo de torta. “Es un armado. Ponés galletitas, ponés tres ingredientes y ya. No es una torta”, apuntó. Y fue lapidario con su explicación: “Este ranking está hecho por inútiles. No saben nada. Nunca han comido bien”.

En diálogo con Pop Radio 10.15, Gross prosiguió con su argumento sobre que no catalogaría la chocotorta dentro de las tortas. “Para mí, es un postre, porque es una composición de dos o tres cosas ya prehechas”, subrayó.

Opiniones dispares en las redes sociales ante la declaración de Osvaldo Gross

Los usuarios de las redes sociales mostraron su opinión ante el tajante argumento de Osvaldo Gross sobre la chocotorta, entre aquellos que defienden el sabor de este postre tradicional de la Argentina y los que advirtieron estar de acuerdo con el destacado chef.

“Si Osvaldo Gross te dice que es horrible, es que es horrible”, apuntó uno, a través de su perfil de la red social X (ex Twitter). “Siempre del lado del chef”, señaló otro. Un tercero dijo, sin cuestionar las razones que tendría el pastelero para su decisión: “Si Gross tiene una opinión sobre pastelería, se cierra la boca y se lo escucha”. “Soy parte del team ‘muerte a la chocotorta’. Venceremos”, bromeó un cuarto.

Del otro lado, se manifestaron los usuarios que se posicionaron a favor del postre argentino. “Yo amo la chocotorta, aunque también amo a Osvaldo Gross, pero no en esto”, señaló una. “Yo doy la vida por la chocotorta”, compartió otro.

