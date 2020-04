Unidos por Argentina: la canción de la familia Rodríguez que emocionó a todos

La familia cantó en el programa solidario el tema musical que se viralizó la semana pasada Crédito: Captura

5 de abril de 2020

La familia que encabeza el soldador Horacio Rodríguez grabó hace pocos días un video en el que canta la canción "Me quedo en casa porque te quiero". El tema se viralizó en redes sociales y que se convirtió en una especie de himno en defensa de la cuarentena como la mejor manera de enfrentar la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y el mundo.

Hoy, los Rodríguez cantaron ese mismo tema en vivo en el programa televisivo solidario Unidos por Argentina , y emocionaron a todos los presentes en el estudio.

La familia Rodriguez en #UnidosPorArgentina

Antes de ejecutar el tema que lo hizo populares en las redes sociales, Horacio contó, desde su casa en Villa Lugano y acompañado por su esposa y sus tres hijos que, al escribir su tema "quería aportar algo desde lo que yo sé, que es escribir canciones y cantar".

"Les quería mandar a mis amistades, mis allegados", agregó el padre de la familia Rodrígez, quien dijo que su intención era "crear conciencia" sobre la importancia de respetar el aislamiento obligatorio. "El lunes lo escribí y le dije a mi familia, el martes vamos a filmarlo y vamos a subirlo". relató.

Rodríguez contó que se sorprendió de la repercusión que tuvo la canción: "Teníamos al poquito tiempo un millón de reproducciones. Nos llamaron de un montón de países", contó, y agradeció a la gente la manera en que recibió su canción.

Los conductores de ese tramo del programa solidario bailaron al son de Me quedo en casa por tu vida

A continuación, la familia completa volvió a cantar esa balada con fragmentos de rap, que entre otras cosas, señala: "Tenemos que unirnos, pero separados, esta es una guerra que se gana aislados".

"Prefiero ver calles vacías y no abrazarte unos días y digamos todos juntos 'me quedo en casa por tu vida'", dice otro tramo de la composición. "Este mensaje es universal, superaremos la enfermedad, me cuido y yo te cuido a ti", finaliza.

En el estudio del programa, las conductoras Ángela Lerena , Mariana Fabbiani y Mariano Peluffo se movieron al ritmo del tema y entonaron parte del estribillo.

Al final de la interpretación, Fabbiani señaló: "Nos emocionaste a todos acá, a toda la gente del estudio que estamos mezclados todos, de todos los canales, todos cantando con vos".