Valentín Yankelevich disfrutó de un viaje muy especial por Maranello, la cuidad de Ferrari

Valentín Yankelevich realizó una escapada hacía el continente europeo, más precisamente a Italia, para cumplir un sueño: visitar la ciudad de Maranello donde se encuentra la icónica fábrica de la escudería Ferrari, fundada por Enzo Ferrari en el año 1943.

Yankelevich, piloto de Turismo Carretera, atraviesa un excelente momento deportivo al haberse coronado, el pasado 1 de noviembre, en TC2000 a bordo de su Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing.

El posteo de Valentín Yankelevich

Tras su primer triunfo en la categoría, el piloto armó las valijas para adentrarse en el mundo automotor de Ferrari. “En ciudad del Cavallino Rampante”, tituló, haciendo mención al emblemático logotipo de la escudería.

El viaje de Valentín Yankelevich a la ciudad de Maranello

Maranello, ubicada en la región de Emilia-Romaña, tiene 17 mil habitantes y es un pueblo que recibe la visita, generalmente, de los amantes de los autos. Motivado por este viaje, Yankelevich mostró algunas imágenes del lugar y un video de dónde se hospedó, a escasos metros de la fábrica de Ferrari.

Yankelevich mostró uno de los autos de la escudería Ferrari

Su aparición en redes da un pantallazo de su buen estado de ánimo tras las fuertes declaraciones en contra de su padre, Darío Giordano, a quien lo acusó de violencia física y psicológica tras la muerte de su madre, Romina Yan.

Valentín Yankelevich viajó hacia Italia para recorrer las instalaciones de la escudería Ferrari

“Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, explicó Yankelevich en una entrevista con Infobae, donde dio detalles de su traumática infancia.

Y, agregó: “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria. Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.

Ese contexto dramático, que también incluía a sus hermanos Franco y Azul, cambió cuando Valentín confió en Gustavo Yankelevich, su abuelo, para revelarle el calvario que vivían en su casa. A partir de ese momento, se judicializó el caso en contra de Darío Giordano, a quien dejaron de llamarlo “papá” y se cambiaron el apellido paterno por el materno.

Valetín Yan denunció haber sido maltratado por su padre Captura de video

“Fue duro al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos. Pero al principio cuando ella era muy chiquita (su hermana Azul) sentía que la habíamos dejado sola digamos. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular”, aseguró en una entrevista que se replicó en diferentes medios de comunicación y tuvo, nuevamente, el apoyo de Gustavo Yankelevich, que dio varias entrevistas en televisión para reafirmar lo dicho y dar su versión de los hechos.

Hoy, abocado íntegramente al Turismo Carretera, Valentín sanó de cierta forma con sus declaraciones una historia de vida que se desconocía por completo. Sin volver a estar en contacto con su padre, se aferró al amor incondicional de sus abuelos maternos para tomar impulso y así dedicarse al deporte de las cuatro ruedas.