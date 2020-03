Verónica Monti, periodista y ex del cantante Sergio Denis. Fuente: LA NACION

La periodista Verónica Monti, que fue el último gran amor del cantante Sergio Denis, quien hoy cumple casi un año en estado de coma después de una trágica caída desde el escenario del teatro Mercedes Sosa en Tucumán, estuvo en el sillón de Incorrectas y habló con Moria Casan y todo su panel.

En una difícil situación económica y luego de un desalojo, la ex de Denis asistió al programa en búsqueda de ayuda. "Estoy muy mal, es el peor momento de mi vida. Me echaron de mi casa, ahora estamos viviendo con mis dos hijos chiquititos en la casa de una mujer que, no sé, me salvó. Nos salvó. Pero es temporal, necesito encontrar un lugar para vivir", relató con la voz quebrada.

Monti, que luego del accidente realizó duras declaraciones respecto a Denis, vivió momentos complicados en el living de Moria. Luego de su relato, se enfrentó a varias periodistas del programa que estuvieron en desacuerdo con su accionar y la cuestionaron hasta que terminó la entrevista.

Es que, al caer desde el escenario y quedar en coma, ella, que era en ese momento pareja de Denis, sostuvo que él era un adicto a las drogas y que, además, consumía tanto que había quedado impotente sexualmente. Por esos dichos, la familia del cantante accionó una perimetral y desde ese momento la periodista no puede acercarse a la clínica de rehabilitación ALCLA en donde se encuentra internado.

Mientras se realizaba la entrevista, Monti le pidió trabajo a Moria Casan y no dudó en pedir trabajo también a cámara. "Necesito laburar. Hacer algo productivo y sacar mi vida adelante", indicó. En ese mismo momento, Stefy Xipolitakis salió al cruce y la volvió a cuestionar: "¿No creés que todo lo que te pasa es culpa tuya por todo el mal que le hiciste a Sergio?", preguntó con agresividad.

Ella, que escuchó con paciencia los cuestionamientos, se mantuvo firme en su relato y sostuvo que todo lo que había dicho, si bien se arrepiente, no es mentira. "Yo a él ya le pedí perdón. Pero todo lo que dije pasó, es real. Tengo un pendrive con la vida entera de Sergio, yo no miento", finalizó.