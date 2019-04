Polémica, Verónica Monti señaló: "Estoy convencida de que Sergio se cayó porque estaba intoxicado" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019 • 16:11

A pesar del bozal legal que presentó en la justicia Diego Colombo, abogado y amigo de Sergio Denis, su novia Verónica Monti sigue hablando. Esta tarde estuvo en Pamela a la tarde, el ciclo de América que conduce Pamela David, y contó que la familia no la reconoce como pareja del cantante, se enojan porque cuenta intimidades, y dice que tiene problemas de adicciones y excesos.

"Estoy convencida de que Sergio se cayó porque estaba intoxicado. Antes de que subiera al escenario, ese día, hablamos por teléfono y él me confirmó que había tenido múltiples excesos. Yo le pedí que no cantara. Sergio y yo hablábamos mucho, y me quedó un vacío virtual y la necesidad de escribirle. Por eso, cuando pasó lo que pasó, escribí a su celular: por favor a quien lea esto, pónganse en contacto conmigo. Pero la familia me tiene bloqueada. Lo extraño porque todo el tiempo estábamos en línea".

"Tengo miedo de terminar en una zanja "

Además, Verónica Monti contó que tiene miedo a las posibles represalias de la familia Denis. "El bozal legal es una dinámica extorsiva que repudio profundamente. Voy a tomar ciertos recaudos para no terminar en una zanja. Tengo miedo. Bueno, no sé si miedo, respeto. Lo que están haciendo no habla de una buena familia. Es un absurdo que no me dejen ver a Sergio. Yo creo que él me entendería porque me conoce y sabe cómo soy. Lamento que se me quiera silenciar. Soy la persona menos indicada para que me hagan esto, porque me duele lo que sucede. Y lo que hace la familia, me hace daño".