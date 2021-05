Verónica Ojeda se defendió de las acusaciones de Mauricio D’Alessandro: “Es un perdedor”

Verónica Ojeda apuntó contra Mauricio D’Alessandro en medio de una batalla legal en la que el abogado también representa a Matías Morla. La mamá de Dieguito Fernando descargó su enojo contra el letrado a quien tildó de “perdedor” por acusarla de justificar con un certificado de discapacidad de su hijo la compra de una camioneta nueva con dinero de Diego Maradona.

En una entrevista telefónica con Fantino a la tarde (América), Ojeda, representada por su pareja Mario Baudry, arremetió contra D’Alessandro en medio de la causa por la muerte de Maradona. La furia de la mujer está relacionada con la filtración de una serie de audios de una conversación privada entre ella y Vanesa Morla, la hermana del último representante legal del Diez. En la charla, Ojeda se refiere a un pedido para cambiar su camioneta, algo que ya habría estado autorizado por el Diez y que terminó en el expediente judicial.

En el listado de los últimos gastos que tuvo Maradona, apareció una donación de una camioneta para la mamá del último hijo del astro futbolístico. “Diego me la quería cambiar porque hacía ocho años que la tenía. Cuando vio que estaba rota, me dijo ‘vos no podés andar con la camioneta así’”, recordó Ojeda en Lo de mariana (eltrece) donde también estaba D’Alessandro con quien minutos más tarde protagonizó un fuerte cruce. El trasfondo de la pelea es también por la explicación sobre la transacción que se le hizo a Ojeda para el tratamiento de su hijo en Estados Unidos, por lo que el abogado la acusó de “cometer una infidencia erróneamente al contar el diagnóstico de Dieguito”.

La furia de Verónica Ojeda contra Mauricio D’Alessandro: “Él es un perdedor”

En ese entonces, el representante de Morla sostuvo que esto era algo que “nadie se había atrevido a decir, porque el nene tiene derechos más allá de que sea tu hijo”. “El niño tiene una personalidad propia. Cómo por una pelea por plata, en un expediente judicial vas a decir lo que tiene tu hijo o que tiene un certificado de discapacidad para justiciar la compra de una camioneta. ¿Estamos todos locos?”, apuntó el letrado sobre la madre. Ella, en tanto, intentó explicar el contexto de la situación, pero el letrado insistió con que la información pertenecía “a la reserva del niño”.

Así, Ojeda se defendió de quienes la acusan de aprovecharse de una situación “insana de Diego”. “Otra cosa que le quiero decir a D’Alessandro es que yo tampoco lo elegiría como abogado. ¿Saben por qué? Porque yo siempre estoy con los número 1, no estoy con perdedores. Siempre estoy con los uno, por eso estoy con Mario Baudry, mi pareja que como profesional es excelente”, sostuvo la mamá de Dieguito Fernando.

Al escuchar estas declaraciones, Alejandro Fantino le aconsejó no entrar en el juego mediático con el abogado: “Mirá que esa chicana Mauricio te la va a redoblar, no le entres por ese barro porque le gusta, se divierte”. Ojeda, en tanto, no se quedó callada y dijo: “A mí me encanta, porque ellos fueron a lo más débil que es mi hijo. Ellos apuñalan mal, feo. ¿Por qué no van a la parte de Charly, el pariente de (Rocío) Oliva que le daba marihuana? ¿Por qué no van a Oliva que le regaló una camioneta, propiedades a la madre? ¿por qué atacan a Dieguito que tiene ocho años”. Por último agregó: “Por eso estoy con el uno, que está trabajando con su equipo día y noche desde hace cinco meses para que todo esto se esclarezca y se haga justicia”.

LA NACION