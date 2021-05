La tristeza de Marcela Baños por la muerte de su padre: “Estaba sufriendo demasiado”

El lunes pasado, el padre de la conductora Marcela Baños murió luego de estar una semana internado. Tras regresar a Intrusos (América), la periodista habló sobre cómo fueron sus últimos días.

“Yo estoy atravesando estos primeros días de una manera rara, poniéndole onda que no tengo pero remándola. La verdad es que despedir a tu papá no es fácil, en realidad nunca lo es con un ser querido pero él ya estaba sufriendo demasiado, no estaba bueno todo lo que estaba pasando... él se fue bien y tanto mi mamá como mi hermana y yo, estamos en paz”, confesó Baños.

Luego de agradecer a todos sus compañeros de equipo por el apoyo y cariño que recibió durante este difícil momento, la panelista concluyó: “Papá tenía 82 años y pude disfrutarlo mucho. En eso soy una privilegiada pero es la vida. Uno no quiere que se vayan nunca pero es así”.

En sus redes sociales, Baños le dedicó un posteo a su papá junto con un emotivo video. ”Hola pa! Te miro y no lo puedo creer. al mismo tiempo siento mucha paz x vos. Cómo habrá sido el reencuentro con la abuela Isa, el abuelo, tu hermano? Tus amigos? Que tanto extrañabas! Te imagino de brindis en brindis. Celebrando. Gracias x todos estos años. Afortunada de haberte disfrutado por tantos. Que tengas paz y que vueles muy alto. Por siempre en mi ❤️Te amo”, escribió Marcela.

LA NACION