El filoso comentario de Matías Alé que incomodó a Horacio Cabak en Polémica en el bar

La medida cautelar que el conductor Horacio Cabak consiguió en la Justicia para impedir la mención de detalles de su relación con Verónica Soldato en los medios sigue dando que hablar en Polémica en el bar, donde el periodista se desempeña como panelista.

Esta vez fue el turno de Matías Alé, compañero de Cabak, quien volvió a la pantalla del ciclo emitido por América y jugó al límite de lo permitido por el recurso legal, que en caso de ser quebrado tiene una multa.

“¿De qué me perdí? Que lo parió... ¿Cómo no vine, quién conduce?”, se preguntó con una sonrisa Alé, refiriéndose a la discusión que mantuvieron Cabak y Mariano Iúdica el pasado martes, cuando el primero le habló sobre la cautelar al segundo: “Hablar del tema tiene un costo, 300 mil pesos”. Iúdica le contestó: “Te hacés el canchero. Yo hubiera preferido que en ese momento no hagas nada”.

“Estaba en casa y lo vi dos veces: en vivo y después de nuevo por Flow”, dijo el exmodelo sobre el cruce, y después saludó a Cabak con un comentario mordaz: “Horacito, ¿cómo estás tanto tiempo? Nos vincularon, ¿viste?”. Así, Alé hizo referencia a una de las mujeres que fue asociada a su colega y que también habría tenido un pasado sentimental con él.

Matías Alé incomodó a Horacio Cabak en Polémica en el bar: “¡Nos vincularon!” - Fuente: América TV

El periodista no quiso darse por aludido e inmediatamente pidió cambiar de tema con un gesto: movió el brazo como apartando el asunto y buscó complicidad con Chiche Gelblung, sentado a su lado. “Vos siempre decís que es un boludo, todos los días me decís que es un boludo. Y yo te digo: ‘No, es buen pibe, es un copado...’”, le dijo, a lo que Gelblung contestó entre risas: “Es peligroso”. Cabak sentenció: “Es buen pibe, pero es un boludo”.

Para entonces, todos los integrantes del panel estaban tentados y Alé retrucó: “Soy un boludo y tuve que salir a defenderme”. Acaso precavido por la posible multa o por la obvia intención de Cabak de no discutir el asunto, Iúdica le pidió, riendo: “No digas nada”. Por último, Matías pidió a la producción que pasaran el primer informe del programa. “Vamos con el informe, dale. ¿Tenemos el beso de Blancanieves? Va a traer quilombo eso también” concluyó, refiriéndose a la reciente polémica en torno a la película de Disney, donde la escena final muestra un beso “sin consentimiento” entre el príncipe y la protagonista.

