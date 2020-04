Las mediáticos protagonizaron un duro cruce por la prevención del contagio del covid-19, Crédito: Instagram.

En medio de la polémica por la utilidad que pueden tener los barbijos en la prevención del contagio de coronavirus covid-19, Luciana Salazar consideró de primera necesidad hacer mascarillas con estilo. "Bueno ahora que el barbijo es obligatorio, un buen trabajo para hacer en estos momentos de cuarentena, es hacerlos bien duraderos y originales", escribió la modelo en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de una máscara que cubre boca y nariz fabricado por la marca Louis Vuitton . Vicky Xipolitakis , enfurecida, no tardó en responderle.

La griega, que consideró que el tuit era de una frivolidad extrema, le escribió a Luli en Twitter: "Yo era MUY pelot.. como vos, pero con la salud NO". Determinante, añadió: "Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver A SU FAMILIA y vos poniendo háganse barbijos de LV, ¡muy desubicada! Que sean económicos, protejan y abunden. JUNTOS podemos combatirlo #Covid_19 #QuedateEnCasa".

Tanto Salazar como Xipolitakis se encuentran respetando la cuarentena en sus respectivos hogares. "No se me ocurre un momento más indicado para reflexionar que este, hace apenas un mes nos hubiera parecido una locura ver al mundo completamente parado, y se detuvo", escribió la rubia en Instagram hace algunos días. "Este virus nos esta mostrando cuán vulnerables y frágiles somos cuando muchas veces nos creemos invencibles".

Por su lado, Vicky también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la pandemia y el rol del personal sanitario argentino. "Quedate en casa, pensá en ellos que arriesgan su vida para salvar la nuestra. Todos juntos podemos combatirlo", señaló.

Sorprendida por el posteo de Xipolitakis, Salazar se comunicó con Tomás Dente de Nosotros a la mañana , donde demostró su desconcierto. "Entre ellas había buena onda. En este momento de cuarentena que estamos haciendo un viaje introspectivo, Luciana me dijo que no le va a contestar. Ella malinterpretó su mensaje. Lo que quiso decir es que en este momento de parate económico quizá las marcas puedan adaptarse y ayudar generando barbijos", explicó el periodista como vocero de la rubia.

Tras asegurar que jamás hubo un problema entre ellas, agregó: "Luciana no entiende su actitud. Insiste en que a nivel personal no existió nunca nada entre ellas. Está molesta porque Vicky tiene su teléfono y podría haberla llamado por privado, no le gustó que lo haga público".

¿Sirven o no sirven las mascarillas faciales?

Aunque la controversia sigue, por estas horas crece el consenso de que los barbijos o mascarillas faciales (incluso caseras) pueden ser útiles para reducir el riesgo, especialmente en situaciones en las que no se pueda respetar el distanciamiento social. Especialistas de distintos países y autoridades sanitarias decidieron adoptar esta posición. Por ejemplo, la autoridad sanitaria de Colombia los aconsejó "cuando sea necesario salir y no se pueda mantener la distancia mínima de un metro, ideal dos, como en el transporte público masivo, taxis, plazas de mercado, etc.". En una de las conferencias diarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mark Ryan contestó que las mascarillas faciales, como barrera mecánica, no son una mala idea, siempre que no desplacen a las otras medidas de prevención.